Familiares, pilotos y empresarios: así operaba la red del CJNG, según EE. UU.

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EE. UU. revela cómo operaba la red del CJNG. Foto: Reuters/Getty

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizaba una red integrada por familiares, pilotos, empresarios y presuntos operadores financieros para administrar empresas, ocultar activos y mover recursos relacionados con sus actividades ilícitas. La estructura fue exhibida este 23 de julio como parte de la mayor ronda de sanciones impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra la organización criminal.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, los presuntos integrantes del CJNG colocaban bienes y empresas a nombre de personas cercanas para dificultar que las autoridades identificaran a los verdaderos beneficiarios. El Departamento del Tesoro señaló que esta estrategia permitía mantener operativas distintas actividades comerciales mientras se protegían los recursos del grupo.

EE. UU. revela cómo operaba la red del CJNG. Foto: Departamento del Tesoro

Familiares y personas de confianza administraban empresas, según EE. UU.

El comunicado dedica un apartado a explicar cómo líderes y operadores del CJNG presuntamente confiaban sus activos a familiares y colaboradores cercanos. Uno de los casos citados es el de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, cuya red, según el Tesoro, permaneció activa incluso después de su detención en abril de 2026.

Las autoridades estadounidenses afirman que familiares de “Jardinero” figuraban como propietarios o administradores de empresas relacionadas con gasolineras, venta de bebidas, comercio de ropa y actividades agrícolas. También identifican a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias el “Güero Conta”, como uno de los presuntos responsables de coordinar una estructura de empresas fachada y personas utilizadas para ocultar bienes obtenidos con recursos ilícitos.

EE. UU. revela cómo operaba la red del CJNG. Foto: Departamento del Tesoro

Un piloto y jefes regionales formaban parte de la estructura

El Departamento del Tesoro también menciona a José Guadalupe Ruiz Bañuelos, alias “Venado”, a quien identifica como un piloto de confianza de “Jardinero”. Según el comunicado, habría utilizado pistas clandestinas en Nayarit para apoyar las operaciones del grupo.

Además, Estados Unidos incluyó entre los sancionados a presuntos jefes regionales como José Octaviano García Martínez, Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales, a quienes vincula con la producción y distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina desde laboratorios clandestinos en Jalisco y Zacatecas.

EE. UU. revela cómo operaba la red del CJNG. Foto: Departamento del Tesoro

Empresarios y operadores financieros también fueron señalados

El comunicado señala que otra parte de la estructura estaba integrada por empresarios y presuntos operadores financieros encargados de mover dinero procedente del narcotráfico. Entre ellos menciona a Jorge Zepeda Rodríguez, identificado como empresario, corredor de cocaína y presunto lavador de dinero, así como a un grupo de personas que, según el Tesoro, coordinaban el traslado de efectivo desde distintas ciudades de Estados Unidos hacia México mediante diversos instrumentos financieros.

Como resultado de estas acciones, el Gobierno estadounidense sancionó a decenas de personas y empresas relacionadas con estas redes, bloqueando los bienes que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohibiendo transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.

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