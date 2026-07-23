Ya hay fecha para el pago de la pensión ISSSTE de agosto

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Foto: Getty

Las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE ya tienen confirmada la fecha de depósito correspondiente a agosto de 2026. De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el recurso será entregado el jueves 30 de julio.

El calendario, difundido por el ISSSTE, permite a las y los beneficiarios planear sus finanzas durante el año, ya que también incluye las fechas de depósito de las pensiones mensuales y del aguinaldo.

Foto: ISSSTE

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE de agosto?

Según el Calendario de Pagos a Pensionados y Jubilados 2026, la fecha oficial del depósito correspondiente a agosto será:

Agosto 2026: 30 de julio

El calendario también contempla los pagos anticipados de cada mes, así como las dos partes del aguinaldo.

Calendario de los pagos que faltan en 2026

Éstas son las fechas oficiales publicadas por el instituto:

Septiembre: 28 de agosto

28 de agosto Octubre: 30 de septiembre

30 de septiembre Noviembre: 29 de octubre

29 de octubre Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre

primera quincena de noviembre Diciembre (segunda parte): 27 de noviembre

El ISSSTE señaló que el calendario de pagos 2026 busca que las personas pensionadas y jubiladas puedan llevar un mejor control de sus ingresos durante el año.

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