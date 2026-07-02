Recibe Ingeniero Carlos Slim Premio Nacional de las Ingenierías “Excelencia Empresarial”

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Ingeniero Carlos Slim destacó importancia de la inversión. Foto: David Mejía

El Ingeniero Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, recibió el Premio Nacional de las Ingenierías “Excelencia Empresarial”, otorgado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, A.C. (UMAI), en el marco del Día Nacional de las Ingenierías.

Ingeniero Carlos Slim destaca la necesidad de aumentar la inversión en México

Durante su conferencia magistral, el Ingeniero Carlos Slim Helú destacó que nuestro país requiere anualmente 50 mil millones de pesos en inversión.

“50 mil millones de inversión al año, es en buena parte porque nos hemos retrasado con otra, mucha de esta viene arrastrándose hace dos años, 5 años, 10 años, no sé cuánto, entonces esto es lo que tenemos que cambiar lo más que podamos porque, entre otras cosas, donde más empleo damos, y no tengo yo duda, es en construcción, en construcción de vivienda, de infraestructura“, destacó el Ingeniero.

La inversión privada nacional es la más importante, afirma Ingeniero

En este sentido, el Ingeniero Carlos Slim destacó que la inversión privada nacional es la más importante.

“La inversión privada nacional es la más importante de las inversiones. Normalmente, el sector privado nacional invierte como el 78% de la inversión. Si el PIB del país es 100 y la inversión es 22%, el 78% del 22%, más o menos aproximadamente, lo invierte el sector privado; la inversión extranjera anda como en 10% o 12 y la nacional anda como en 12%”, declaró en su intervención.

Ingeniero Carlos Slim habla sobre el fracking y la producción de petróleo

Sobre la extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, conocida como fracking, el Ingeniero Carlos Slim dijo que es importante utilizar los químicos adecuados.

“Lo del fracking, hay que tener en cuenta que es esa arena y presión, entonces lo que hay que checar son los químicos que se emplean para ver que esos químicos no sean contaminables o creen problema; entonces lo que hay que estudiar son los químicos que se emplean y buscar usar químicos que no sean negativos para el agua”, planteó el empresario.

También destacó que es esencial que México produzca petróleo.

“Ya se arrancó la ingeniería, entonces esto puede llevarse un año y medio en que se acabe la ingeniería, se tengan los equipos, etcétera, pero lo que es interesante es que México empiece ya a producir petróleo”, urgió durante su conferencia.

Reveló que nuestro país importa un 75% del gas que consume, por lo que consideró importante reducir esta dependencia.

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