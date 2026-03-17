Shutdown en EE. UU. amenaza viajes de mexicanos en Semana Santa: retrasos y cancelaciones en aeropuertos

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Vacaciones de mexicanos de Semana Santa en EE. UU. están en riesgo. Cuartoscuro

El shutdown en Estados Unidos (EE. UU.) podría afectar los viajes de mexicanos en Semana Santa, debido a retrasos en aeropuertos, largas filas en filtros de seguridad y posibles cancelaciones de vuelos. El cierre parcial del gobierno federal ocurre en plena temporada de spring break, cuando aumenta el flujo de viajeros.

Estimaciones de autoridades aeroportuarias y de la industria aérea indican que hasta 171 millones de pasajeros se movilizan durante este periodo vacacional en el país. El volumen incluye vuelos nacionales e internacionales, así como conexiones en aeropuertos estadounidenses.

La presión operativa coincide con el cierre parcial del gobierno federal (o shutdown), lo que podría generar demoras en procesos de seguridad, migración y operaciones aeroportuarias.

Cuántos mexicanos viajan a Estados Unidos cada año

El impacto del shutdown en EE. UU. también podría alcanzar a los viajeros mexicanos, que representan uno de los principales flujos internacionales hacia ese país.

De acuerdo con estimaciones del sector turístico basadas en datos oficiales estadounidenses, entre enero y octubre de 2025 viajaron cerca de 14.9 millones de mexicanos a Estados Unidos.

Aunque no existe una cifra específica para Semana Santa, una proyección proporcional permite estimar el volumen mensual de viajeros:

Cerca de 15 millones de mexicanos viajan al año a EE. UU.

Esto equivale a más de 1.2 millones de mexicanos al mes en promedio

Durante periodos vacacionales como Semana Santa, el número suele aumentar, según datos del sitio especializado en turismo Upgraded Points debido al turismo familiar y a viajes hacia destinos como:

Orlando

Miami

Nueva York

Los Ángeles

Falta de personal en aeropuertos por el shutdown en EE. UU.

Reportes de agencias internacionales señalan que, en medio del shutdown en EE. UU., más del 10 % del personal de seguridad aeroportuaria ha faltado a sus turnos.

En condiciones normales, el ausentismo laboral en aeropuertos ronda el 2%.

La diferencia se explica porque miles de trabajadores considerados esenciales continúan en sus puestos sin recibir salario mientras el gobierno permanece parcialmente paralizado.

Esta situación puede provocar:

Retrasos en filtros de seguridad

Saturación en terminales

Demoras en la salida de vuelos

Filas más largas en controles aeroportuarios

Las autoridades advierten que el impacto podría aumentar si el cierre del gobierno se prolonga durante las próximas semanas.

Suspensión de Global Entry genera más filas en aeropuertos de EE. UU.

El shutdown en EE. UU. también afectó el funcionamiento del programa Global Entry, utilizado por viajeros preaprobados para acelerar el proceso de migración y aduanas.

El sistema fue suspendido temporalmente en aeropuertos estadounidenses tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ocurrido el 14 de febrero de 2026, cuando el Congreso no logró aprobar su financiación.

La interrupción inhabilitó los quioscos automáticos del programa y generó filas más largas para los pasajeros que llegan al país.

Las demoras afectaron tanto a viajeros estadounidenses como a pasajeros internacionales, incluidos mexicanos que ingresan o hacen conexión en aeropuertos de Estados Unidos.

Antecedentes del shutdown en EE. UU. y su impacto en vuelos

Experiencias recientes muestran que los cierres del gobierno en EE. UU. pueden generar afectaciones directas en el transporte aéreo.

Durante el shutdown de 2025, los registros del sector aeronáutico reportaron:

Más de 2 mil vuelos retrasados en una sola jornada

en una sola jornada Más de 5 mil demoras en etapas posteriores del cierre

en etapas posteriores del cierre Al menos mil vuelos cancelados

Las interrupciones también provocaron efectos en cadena en las redes de aerolíneas, lo que dejó varados a algunos pasajeros y complicó las conexiones internacionales.

Viajeros mexicanos podrían enfrentar retrasos en conexiones

Para los mexicanos que viajan a Estados Unidos, el impacto del shutdown en EE. UU. no se limita a los vuelos directos.

Las demoras también podrían afectar:

Conexiones en aeropuertos estadounidenses hacia otros países

Cambios de itinerario por retrasos acumulados

Pérdida de vuelos de enlace

Mayores tiempos de espera en migración y seguridad

El cierre parcial del gobierno federal continúa sin un acuerdo presupuestario en el Congreso. Mientras se mantiene esta situación, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) continúa operando con personal considerado esencial, lo que podría traducirse en tiempos de revisión más largos y filas en aeropuertos durante la temporada de Semana Santa.

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