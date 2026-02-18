Reforma al artículo 127 busca reducir pensiones de trabajadores de confianza en Pemex, CFE y LyFC

GENERANDO AUDIO...

Gobierno va por pensiones millonarias de trabajadores de confianza. Getty

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará una reforma al artículo 127 constitucional para limitar las pensiones de altos mandos al 50% de las remuneraciones que recibe la titular del Ejecutivo federal. La medida busca reducir las pensiones del personal de confianza superiores al salario presidencial en dependencias como Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro en Liquidación.

La consejera jurídica, Estela Damián, informó que la iniciativa se enviará a la Cámara de Senadores el viernes 20 de febrero. El objetivo es establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de lo que percibe la presidenta de México.

Damián explicó que, una vez aprobada la reforma, las personas sujetas a esta disposición recibirán el monto establecido en la Constitución. La propuesta no aplicará a pensionados que hayan sido sindicalizados.

Reforma al artículo 127 para limitar pensiones de altos mandos

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que existen casos de pensiones que superan el salario mensual de la presidenta.

En el caso de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFC), 9 mil 457 extrabajadores reciben pensiones que van de 100 mil a 1 millón de pesos anuales. De ese total, 3 mil 504 pensiones son superiores al salario mensual de Claudia Sheinbaum.

Buenrostro indicó que las y los jubilados de este sector llegan a recibir hasta 140 veces más que el ciudadano promedio.

Pensiones superiores al salario presidencial en Pemex

En Petróleos Mexicanos (Pemex) existen 544 personas pensionadas que reciben montos superiores a los de Claudia Sheinbaum. Estas pensiones suman mil 827 millones de pesos anuales.

Pemex cuenta con un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas del régimen de confianza. A este grupo se le paga un monto aproximado de 24 mil 844 millones de pesos anuales.

Además:

618 casos de pensiones superan el salario del director general

Mil 96 pensiones rebasan el monto anual bruto máximo fijado en el tabulador salarial

CFE y otras pensiones por encima del promedio

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hay 2 mil 199 pensionados que reciben ingresos superiores al salario de la presidenta. La empresa cuenta con 54 mil personas jubiladas en el régimen de confianza.

Asimismo:

45 mil 680 pensiones superan el promedio de pensiones del ISSSTE

8 mil 157 superan las pensiones del IMSS

De acuerdo con Buenrostro, estas cifras forman parte del diagnóstico que sustenta la iniciativa de reforma.

Gobierno estima ahorro de 5 mil millones de pesos

Claudia Sheinbaum señaló que estima un ahorro de 5 mil millones de pesos con la aprobación de la reforma. Los recursos se distribuirán en programas sociales, según lo informado.

La propuesta establece un tope constitucional para las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza. El límite será equivalente al 50% de las remuneraciones que recibe la presidenta de México.

La iniciativa será enviada al Senado el viernes 20 de febrero de 2026 para su análisis y discusión.

