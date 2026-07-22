UIF bloquea cuentas de Ernesto Ruffo por operaciones inusuales

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Foto: Cuartoscuro

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, luego de detectar posibles operaciones inusuales, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los movimientos identificados figuran operaciones realizadas en Intercam Grupo Financiero, así como transferencias en Intercam Banco y BBVA, que ahora forman parte de las investigaciones.

¿Qué operaciones detectó la UIF?

Según los datos presentados por la FGR, durante julio de 2025, Ernesto Ruffo Appel realizó movimientos en Intercam Grupo Financiero por un monto total de 19 millones 647 mil pesos.

Las operaciones fueron:

Compra de inversión por 10 millones 181 mil 150 pesos

Venta de fondos por 9 millones 465 mil 931 pesos

La suma de ambas operaciones asciende a 19 millones 647 mil pesos.

Transferencias bajo investigación

La información de la FGR también señala que entre julio de 2024 y julio de 2025, el exmandatario recibió dos transferencias por un total de 18 millones de pesos a nombre de Ingemar, a través de Intercam Banco.

Además, las autoridades identificaron una transferencia SPEI por 700 mil pesos en BBVA, realizada desde una cuenta del propio Ernesto Ruffo Appel.

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