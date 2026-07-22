Siete periodistas han sido asesinados en México durante 2026: éstos son los casos

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Hoy fue asesinado Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

México suma siete periodistas asesinados durante 2026, luego de que autoridades de Oaxaca confirmaran este miércoles 22 de julio el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista y columnista político de la entidad.

Con este caso, el registro de agresiones letales contra comunicadores continúa durante el año, de acuerdo con los conteos de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, organizaciones que documentan ataques contra la libertad de expresión en México.

Asesinan a periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista de Oaxaca, fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un restaurante, de acuerdo con información de autoridades estatales.

El comunicador, quien fue director de un canal de televisión local y tenía una columna política, fue atacado por sujetos armados que circulaban en una motocicleta.

Leyva Aguilar era identificado por sus posturas críticas hacia autoridades estatales y se convirtió en el séptimo periodista asesinado en México durante 2026, según el registro de RSF.

Estos son los siete periodistas asesinados en México durante 2026

De acuerdo con los registros de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, estos son los casos registrados hasta el momento:

22 de julio de 2026: Francisco Alejandro Leyva Aguilar — Oaxaca

Francisco Alejandro Leyva Aguilar — Oaxaca 16 de julio de 2026: Josué Martínez Contreras — Puebla

Josué Martínez Contreras — Puebla 3 de julio de 2026: Roxana Berenice Guzmán Ramírez — Veracruz

Roxana Berenice Guzmán Ramírez — Veracruz 20 de junio de 2026: Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna — Guerrero

Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna — Guerrero 11 de junio de 2026: Luis Ángel López Valdés — Veracruz

Luis Ángel López Valdés — Veracruz 18 de marzo de 2026: Juan David Gámez — Nuevo León

Juan David Gámez — Nuevo León 8 de enero de 2026: Carlos Leonardo Ramírez Castro — Veracruz

Veracruz concentra más asesinatos de periodistas en 2026

Con los casos registrados durante este año, Veracruz se mantiene como una de las entidades con mayor número de periodistas asesinados, con tres comunicadores víctimas de homicidio.

Después de Veracruz, los estados que históricamente concentran más casos de asesinatos de periodistas son:

Guerrero

Chihuahua

Oaxaca

Tamaulipas

Además de los homicidios, organizaciones como Artículo 19 han advertido sobre el incremento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

En Puebla, por ejemplo, la organización documentó 39 agresiones contra periodistas y medios durante 2025, cifra que colocó al estado como la segunda entidad con más ataques registrados, solo detrás de la Ciudad de México.

Van 15 periodistas asesinados durante el sexenio actual

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva también se suma al recuento de homicidios contra periodistas durante el actual sexenio.

De acuerdo con los registros de organizaciones especializadas, en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum se han registrado 15 asesinatos de periodistas y personas comunicadoras.

El recuento por administración federal queda de la siguiente manera:

Claudia Sheinbaum (2024-2030): 15 periodistas asesinados

15 periodistas asesinados Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): 47 periodistas asesinados

47 periodistas asesinados Enrique Peña Nieto (2012-2018): 47 periodistas asesinados

47 periodistas asesinados Felipe Calderón (2006-2012): 48 periodistas asesinados

México continúa siendo señalado por organismos internacionales como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Reporteros Sin Fronteras registra más de 150 comunicadores asesinados desde el año 2000 en el país.

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