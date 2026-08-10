Registro obligatorio de celulares: terminación 0 vence el 15 de agosto

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Que no se te pase el registro si tu teléfono termina en 0 o 1. Foto: Cuartoscuro

El registro obligatorio de celulares en México continúa este agosto de 2026 y las líneas cuyo número telefónico termina en 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto, mientras que las terminadas en 1 deberán completar el trámite a más tardar el 31 de agosto, de acuerdo con el calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El esquema establece fechas diferentes según el último dígito de cada número telefónico. La autoridad dejó sin efecto el plazo general que originalmente estaba previsto para el 30 de junio de 2026 y estableció un calendario escalonado que concluirá el 31 de diciembre de 2026.

El registro de celulares consiste en vincular la línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la identidad de su titular.

¿Llevas años con tu número celular y todavía no está a tu nombre? 🧐



Es momento de mantener tu línea más segura. Si tu número termina en 0, tienes hasta el 15 de agosto para vincularlo. 📲



¡No lo dejes al final!https://t.co/fnNNwiYmWk#YoRegistro pic.twitter.com/H5gsLCZ9cN — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 9, 2026

¿Por cuáles dígitos inicia el registro de celulares?

Las primeras líneas consideradas en el calendario son las que terminan en 0. Sus usuarios deberán realizar el trámite antes del 15 de agosto de 2026. Posteriormente, corresponderá a las líneas terminadas en 1, cuyo plazo vencerá el 31 de agosto de 2026.

La medida aplica a las líneas que todavía no hayan realizado la vinculación correspondiente.

De acuerdo con la información difundida por la CRT, hasta finales de junio se habían registrado alrededor de 63 millones de líneas celulares, mientras que el mercado nacional contabilizaba 144 millones 585 mil 131 líneas móviles activas.

¿Cuál es el calendario para registrar celulares en 2026?

La CRT estableció un calendario progresivo para que los usuarios realicen el registro de celulares conforme a la terminación de su número telefónico.

Las fechas límite son:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

15 de agosto de 2026 Terminación 1: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

15 de septiembre de 2026 Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

30 de septiembre de 2026 Terminación 4: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Terminación 5: 31 de octubre de 2026

31 de octubre de 2026 Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

15 de noviembre de 2026 Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

30 de noviembre de 2026 Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

Por lo tanto, durante agosto de 2026 deben atender el trámite dos grupos de usuarios: primero quienes tienen líneas con terminación 0, cuyo plazo vence el 15 de agosto, y después quienes tienen terminación 1, con fecha límite el 31 de agosto.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Una vez que termine el plazo correspondiente a cada grupo, las compañías telefónicas tendrán un periodo de 72 horas para suspender el servicio de las líneas que permanezcan sin registrar.

La suspensión no significa la cancelación definitiva del número telefónico. El usuario podrá realizar posteriormente el proceso de vinculación con su compañía para solicitar la reactivación de la línea.

Mientras la línea permanezca suspendida, las funciones disponibles serán limitadas. Los usuarios podrán:

Realizar llamadas a servicios de emergencia

Comunicarse con servicios de atención ciudadana

Contactar a su compañía telefónica

Recibir alertas sísmicas

En cambio, las llamadas convencionales, mensajes de texto y datos móviles permanecerán suspendidos hasta que se complete el registro.

¿Cómo avisarán las compañías sobre el registro?

La CRT también estableció disposiciones para que las empresas de telefonía móvil notifiquen a los usuarios que todavía no hayan realizado la vinculación de su línea.

Los operadores deberán enviar mensajes SMS dos veces por semana a las personas que tengan pendiente el registro. Durante los siete días previos a la fecha límite correspondiente, las notificaciones deberán realizarse diariamente.

Después de que concluya el plazo asignado a cada terminación, las empresas deberán informar al usuario que la suspensión del servicio se aplicará dentro de las siguientes 72 horas si no completa el procedimiento.

El calendario contempla que el proceso avance de manera gradual durante el segundo semestre de 2026. Las primeras líneas consideradas son las terminadas en 0, con fecha límite el 15 de agosto, mientras que las terminadas en 1 tienen como límite el 31 de agosto.

El proceso continuará durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hasta concluir con las líneas correspondientes a la terminación 9 el 31 de diciembre de 2026.

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