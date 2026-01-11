GENERANDO AUDIO...

Este lunes 12 de enero regresarán a clases 23.4 millones de alumnas y alumnos y más de 1.2 millones de docentes de Educación Básica en 231.7 mil escuelas públicas y privadas del país, tras el receso escolar de fin de año, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El retorno a las aulas se realiza conforme al calendario escolar de 185 días correspondiente al ciclo escolar 2025–2026, vigente en las 32 entidades del país.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el regreso a clases incluirá a 243.9 mil niñas y niños de educación inicial, 4.1 millones de preescolar, 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria.

Apoyos económicos para estudiantes de primaria y secundaria

En el marco del inicio de actividades escolares, Mario Delgado Carrillo anunció que, por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se otorgará un apoyo directo anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno de primaria, de 1º a 6º grado, para el ciclo escolar 2026–2027.

Este apoyo tiene como objetivo que las familias puedan cubrir gastos de útiles escolares y uniformes. Para ello, se realizarán asambleas informativas durante el mes de febrero en cada plantel público de este nivel educativo.

Asimismo, recordó que desde el 5 de enero, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar correspondientes a la Beca Universal Rita Cetina para 1 millón 53 mil 215 estudiantes de secundarias públicas.

Este programa contempla un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que la integre.

Compromiso con una educación incluyente

El titular de la SEP refrendó el compromiso del Gobierno de México con una educación pública incluyente y con igualdad de oportunidades, y señaló que estos apoyos contribuyen a fortalecer la economía familiar y a garantizar la permanencia de niñas y niños dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Educación Media Superior y Superior también reanudan actividades

Mario Delgado Carrillo informó que las comunidades escolares de Educación Media Superior y Educación Superior retomaron actividades académicas desde el 5 de enero, conforme a los calendarios establecidos por cada institución.

En el nivel medio superior, iniciaron clases casi 5.5 millones de estudiantes, distribuidos en 21.1 mil escuelas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes.

En tanto, en Educación Superior, considerando licenciatura y posgrado, reanudaron el ciclo escolar poco más de 5.6 millones de alumnas y alumnos en 11.7 mil instituciones, con el apoyo de 529.2 mil docentes.

Más de 34.5 millones de estudiantes regresan a las aulas

En total, más de 34.5 millones de estudiantes y casi 2.2 millones de docentes, en 264.5 mil centros educativos de los tres tipos educativos, retomarán actividades escolares en el país.

La SEP recordó que el ciclo escolar 2025–2026 concluirá el próximo 15 de julio de 2026.

