Repetir el examen presencial costaría más recursos, pero evitaría un daño mayor a la confianza en la UNAM, señala experto

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La UNAM debería repetir de manera presencial el examen de admisión tras la vulneración registrada durante el proceso de ingreso, afirmó el doctor Eduardo Andere, especialista en Política educativa comparada, quien consideró que esta medida permitiría garantizar la equidad entre los aspirantes y preservar la confianza en la institución.

Durante una entrevista en “A las Nueve en Uno”, el especialista sostuvo que la universidad enfrenta un escenario complejo, pero aseguró que la reaplicación de la prueba representa la solución más adecuada.

Además, explicó que la intención de realizar un examen remoto buscaba ampliar el acceso al proceso de admisión, aunque la magnitud de la evaluación complicó la supervisión.

Andere reconoció que organizar un nuevo examen implicaría un gasto adicional para la universidad, aunque consideró que el impacto social de no hacerlo sería mayor y añadió que lo que está en juego no sólo es la justicia para los aspirantes, sino también la credibilidad de la máxima casa de estudios.