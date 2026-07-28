Más de 158 mil aspirantes compiten por 21 mil lugares en la UNAM; así funciona el concurso de selección

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Foto: Cuartoscuro

Cada año, más de 158 mil aspirantes de licenciatura compiten por apenas 21 mil lugares en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un proceso que actualmente enfrenta problemas por un posible fraude.

La máxima casa de estudios enfrenta un serio problema debido al presunto uso de IA y otras trampas para el examen de admisión del ciclo escolar 2026-2027, realizado por primera vez en línea.

En la prueba, una gran cantidad de estudiantes tuvo un alto puntaje. Por ello, la UNAM suspendió el proceso de admisión a licenciatura en lo que investiga el caso, mientras que decenas de aspirantes entregaron un pliego petitorio para exigir la aplicación de un examen presencial.

Aspirantes y lugares ofertados en UNAM

Para el actual ciclo escolar 2026-2027, se registraron:

191 mil 306 aspirantes de licenciatura en la UNAM

de licenciatura en la UNAM De estos, 158 mil 712 se conectaron al examen

Antes de que se registraran las presuntas trampas de la prueba en línea, la universidad contemplaba recibir:

50 mil 113 alumnos de nuevo ingreso

De estos, sólo 21 mil 962 lugares serían para quienes pasaran su examen en el concurso de selección.

Mientras que 28 mil 151 aspirantes entrarán por Pase Reglamentado.

El Pase Reglamentado es el ingreso directo sin presentar examen para los alumnos que terminaron el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Para ello, los alumnos deben cumplir con varios requisitos, como no tener materias pendientes, terminar el bachillerato en el tiempo previsto y tener un promedio mínimo de 7.

Carreras con más y menos demanda en UNAM en 2025. Foto: UnoTV

Las 5 carreras de la UNAM con mayor demanda en 2025

Médico cirujano (en todas las sedes)

Aspirantes: 25 mil 88

Lugares ofertados: 326

Psicología

Aspirantes: 10 mil 253

Lugares: 335

Administración

Aspirantes: 7 mil 562

Lugares: 630

Derecho

Aspirantes: 7 mil 351

Lugares: 650

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Aspirantes: 6 mil 142

Lugares: 200

Las 5 carreras con menos demanda en 2025

Ingeniería en Minas y Metalurgia

Aspirantes: 106

Lugares: 24

Ingeniería Geológica

Aspirantes: 131

Lugares: 36

Geociencias

Aspirantes: 155

Lugares: 25

Lengua y Literaturas Modernas (italianas)

Aspirantes: 170

Lugares: 20

Lengua y Literaturas Modernas (alemanas)

Aspirantes: 178

Lugares: 20

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