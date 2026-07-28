Más de 158 mil aspirantes compiten por 21 mil lugares en la UNAM; así funciona el concurso de selección
Cada año, más de 158 mil aspirantes de licenciatura compiten por apenas 21 mil lugares en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un proceso que actualmente enfrenta problemas por un posible fraude.
La máxima casa de estudios enfrenta un serio problema debido al presunto uso de IA y otras trampas para el examen de admisión del ciclo escolar 2026-2027, realizado por primera vez en línea.
En la prueba, una gran cantidad de estudiantes tuvo un alto puntaje. Por ello, la UNAM suspendió el proceso de admisión a licenciatura en lo que investiga el caso, mientras que decenas de aspirantes entregaron un pliego petitorio para exigir la aplicación de un examen presencial.
Aspirantes y lugares ofertados en UNAM
Para el actual ciclo escolar 2026-2027, se registraron:
- 191 mil 306 aspirantes de licenciatura en la UNAM
- De estos, 158 mil 712 se conectaron al examen
Antes de que se registraran las presuntas trampas de la prueba en línea, la universidad contemplaba recibir:
- 50 mil 113 alumnos de nuevo ingreso
De estos, sólo 21 mil 962 lugares serían para quienes pasaran su examen en el concurso de selección.
- Mientras que 28 mil 151 aspirantes entrarán por Pase Reglamentado.
El Pase Reglamentado es el ingreso directo sin presentar examen para los alumnos que terminaron el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Para ello, los alumnos deben cumplir con varios requisitos, como no tener materias pendientes, terminar el bachillerato en el tiempo previsto y tener un promedio mínimo de 7.
Las 5 carreras de la UNAM con mayor demanda en 2025
Médico cirujano (en todas las sedes)
- Aspirantes: 25 mil 88
- Lugares ofertados: 326
Psicología
- Aspirantes: 10 mil 253
- Lugares: 335
Administración
- Aspirantes: 7 mil 562
- Lugares: 630
Derecho
- Aspirantes: 7 mil 351
- Lugares: 650
Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Aspirantes: 6 mil 142
- Lugares: 200
Las 5 carreras con menos demanda en 2025
Ingeniería en Minas y Metalurgia
- Aspirantes: 106
- Lugares: 24
Ingeniería Geológica
- Aspirantes: 131
- Lugares: 36
Geociencias
- Aspirantes: 155
- Lugares: 25
Lengua y Literaturas Modernas (italianas)
- Aspirantes: 170
- Lugares: 20
Lengua y Literaturas Modernas (alemanas)
- Aspirantes: 178
- Lugares: 20
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