Menores infractores en México: ¿Es viable juzgarlos como adultos por delitos graves?

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El Congreso de la Unión analiza posibles cambios al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) para endurecer las sanciones por delitos de alto impacto cometidos por menores de edad.

Mientras el PAN impulsa una iniciativa para que adolescentes puedan ser juzgados como adultos en casos como homicidio, feminicidio, violación y secuestro, especialistas y legisladores advierten sobre los límites que imponen los derechos humanos y los tratados internacionales.

¿Qué propone la reforma para menores infractores?

La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) busca establecer una excepción para que los menores de 18 años que cometan delitos de alto impacto puedan enfrentar procesos distintos a los previstos actualmente en el SIJPA. El coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, informó que el grupo parlamentario realizará un análisis exhaustivo de la iniciativa durante su próxima reunión plenaria.

“Compartimos el diagnóstico, estamos conscientes de la gravedad de lo que está sucediendo en el país… es lo que vamos a hacer como grupo parlamentario, haremos un análisis exhaustivo”. Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado

En contraste, el especialista en derechos humanos Gustavo Garduño Domínguez señaló que cualquier modificación debe evaluar qué delitos podrían quedar sujetos a estos cambios y si es conveniente someter a adolescentes a procesos penales de adultos, al considerar que en cualquier procedimiento judicial pueden presentarse errores.

“Particularmente, en el caso de menores, habría que analizar, primero, ¿qué delitos efectivamente podrían ser susceptibles de que se les persiguiera a partir de esta reducción de la edad penal? Por un lado, y segundo, también muy importante, habría que analizar ¿hasta qué punto sería conveniente que a los menores de edad se les sujete a ese tipo de procesos? porque también, es cierto, que, dentro del proceso penal, como en cualquier otra materia en el derecho, pueden ocurrir errores”. Gustavo Garduño Domínguez, especialista en Derecho Internacional de los DH

El sistema actual limita las sanciones para adolescentes

Actualmente, el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece un procedimiento protector de los derechos de todas las personas de 12 a 17 años, el cual especifica límites estrictos basados en la edad del infractor.

Menores de 14 años: no pueden recibir penas de privación de la libertad

no pueden recibir penas de privación de la libertad De 14 a 16 años: la medida máxima de internamiento es de tres años

la medida máxima de internamiento es de De 16 a 18 años: el límite es de cinco años

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya, consideró que reducir la edad penal o aumentar las penas como respuesta inmediata a hechos violentos requiere un análisis profundo y debe tomar en cuenta las convenciones internacionales.

“La salida fácil para un político, particularmente para un legislador, no debe de ser, ante una presión de esta naturaleza por una situación dura, complicada, que sucedió en cualquier lugar, decir: ‘bajo la edad para que se juzgue a un adolescente o subo la pena’. Esto es una respuesta rápida, sin un raciocinio profundo, sin una indagatoria profunda y apartándose también de las convenciones internacionales”. Claudia Edith Anaya, senadora del PRI

Por su parte, desde la bancada de Morena, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, planteó revisar los criterios para establecer atenuantes y agravantes en casos específicos, sin modificar el marco legal vigente.

“Lo que sí se puede establecer, desde ahora, independientemente de con miras a la ley, son los criterios; en qué criterios podríamos ir trabajando para mejorar esas atenuantes o agravantes en caso de que el menor necesite ser procesado como adulto… La importancia de esto es estudiar el tema de los criterios en atenuantes y agravantes. Creo que por ahí vamos a ver. Reitero, la ley no la puedes doblar, pero puedes decir esto va a ser así y se van a establecer estos criterios para agravar o para atenuar”. Verónica Noemí Camino Farjat, senadora de Morena

INEGI reporta más de 3 mil adolescentes sancionados

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a principios de 2024 había 3 mil 785 adolescentes con alguna medida de sanción. De ese total, 66.3% cumplía medidas no privativas de la libertad, mientras que 33.7% enfrentaba medidas privativas o restrictivas de la libertad.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que este tema debe discutirse mediante foros y un debate amplio antes de definir posibles reformas al sistema de justicia para adolescentes.

“Hay una discusión, yo creo que se tiene que abrir a debate todo lo relativo a este tipo de iniciativas y bienvenidas las discusiones y los foros al respecto”. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado

Abrir la puerta al debate, también obliga a preguntarse qué hay detrás de un adolescente capaz de premeditar, planear y ejecutar un delito con semejante crueldad.

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