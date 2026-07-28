UNAM definirá si repite examen de admisión 2026; FGR podría intervenir si hay denuncia

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FGR podría apoyar a la UNAM en investigación de fraude. Foto: Getty

La posible investigación de la FGR sobre el presunto fraude en el examen de admisión UNAM 2026 dependerá de la decisión que tome la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la eventual presentación de una denuncia, informó este martes 28 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que el Gobierno federal respetará la autonomía de la institución mientras se esclarecen las irregularidades detectadas en el proceso de ingreso.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que corresponde a la UNAM determinar la forma en que realizará la investigación sobre las presuntas anomalías registradas en el examen virtual de admisión y definir si requiere el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta indicó que una de las líneas de investigación consiste en establecer si Territorium Life, empresa relacionada con la aplicación del examen, tuvo alguna participación en las irregularidades o si algunos aspirantes recurrieron al uso de inteligencia artificial para obtener resultados.

“Tienen que ver cómo se cometió este fraude, si participó la empresa que contrataron para hacer el examen, si fue más bien que cada quien individualmente algunos estudiantes utilizaron la inteligencia artificial”, declaró.

También señaló que, en caso de configurarse un posible delito, la autoridad competente sería la FGR, siempre que exista una denuncia derivada de la investigación que realice la universidad.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el examen de admisión UNAM 2026?

La presidenta reiteró que la UNAM, por su carácter autónomo, deberá resolver dos aspectos centrales del proceso de admisión:

Determinar si el examen aplicado será válido

Definir si será necesario realizar una nueva evaluación

Resolver qué ocurrirá con los aspirantes que obtuvieron una calificación aprobatoria

Concluir la investigación sobre las presuntas irregularidades

Sheinbaum sostuvo que estas decisiones deben tomarse lo antes posible para brindar certeza a los miles de jóvenes que participaron en el proceso de admisión.

Además, informó que el Gobierno federal mantiene disposición para apoyar técnicamente a la universidad mediante la SEP. Además de la Agencia de Transformación Digital (ATDT), por lo que no se interviene en las decisiones que corresponden exclusivamente a la institución.

Respecto a una eventual investigación penal, puntualizó que el respaldo podría provenir de la FGR si la universidad considera necesario presentar una denuncia.

UNAM mantiene revisión de resultados del examen

Mientras continúa la revisión del proceso, el rector Leonardo Lomelí instruyó a la Comisión Técnica encargada de analizar los resultados del examen.

Lomelí señaló que todas las alternativas permanecen abiertas para resolver la situación y reiteró que no permitirá que el acceso a la universidad se afecte.

Entre los integrantes de la comisión se encuentra Eduardo Backhoff Escudero, especialista en evaluación educativa, quien señaló que el incremento en el número de aspirantes aprobados resulta atípico respecto de procesos anteriores.

En una publicación en la red social X, Backhoff indicó que los datos analizados permiten concluir que un número importante de aspirantes habría logrado vulnerar los mecanismos de vigilancia mediante el uso de inteligencia artificial, aunque aclaró que todavía no se ha determinado quiénes participaron.

Se realizan manifestaciones debido al examen

Como parte de las medidas adoptadas, la UNAM suspendió el inicio de las inscripciones correspondientes al ciclo escolar 2026-2027/1, programadas originalmente para el lunes 27 de julio. El proceso permanecerá detenido hasta que la Comisión Técnica entregue su informe.

De manera paralela, un grupo de aspirantes que no obtuvo un lugar en el proceso de admisión realizó una manifestación en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, donde solicitó que el examen sea repetido y que la nueva aplicación se realice de forma presencial.

Sheinbaum agregó que, para los estudiantes que finalmente no obtengan un lugar en la UNAM, existe la posibilidad de incorporarse a la red de Universidades Rosario Castellanos, donde, dijo, podrían continuar sus estudios de licenciatura en modalidad presencial o en línea.

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