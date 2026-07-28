Así puedes ingresar a la UNAM sin examen, ¿cómo funciona el pase reglamentado?

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La UNAM está en polémica por supuesto fraude en exámenes. Foto Cuartoscuro

El Pase Reglamentado de la UNAM permite que estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) soliciten el ingreso a una licenciatura de la UNAM sin presentar examen de admisión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria y en el Reglamento General de Inscripciones de la universidad.

Aunque este mecanismo evita presentar el concurso de selección, no está disponible para cualquier aspirante. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) establece que únicamente pueden acceder quienes cursaron el bachillerato dentro de su propio sistema educativo y cumplen con las condiciones académicas y administrativas fijadas para el proceso correspondiente.

El Pase Reglamentado es uno de los dos mecanismos ordinarios para ingresar a licenciatura en la UNAM. Además del otro corresponde que al Concurso de Selección, mediante el cual participan todos los aspirantes externos.

¿Quiénes pueden obtener el Pase Reglamentado de la UNAM?

De acuerdo con la información oficial de la universidad, el Pase Reglamentado está dirigido exclusivamente a estudiantes que realizaron sus estudios de bachillerato dentro de la UNAM.

Pueden acceder:

Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP)

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

En la convocatoria correspondiente, estudiantes del Bachillerato a Distancia de la UNAM, cuando así se establezca y cumplan los requisitos aplicables

En contraste, quienes provienen de otras instituciones educativas deben presentar el examen de admisión para competir por un lugar en licenciatura.

Entre ellos se encuentran:

Egresados de preparatorias estatales

Egresados de bachilleratos de la SEP

Estudiantes del IPN

Alumnos de Conalep

Estudiantes de CBTIS

Alumnos de CECyTE

Egresados del Colegio de Bachilleres

Aspirantes provenientes del extranjero

En general, cualquier persona que no haya cursado el bachillerato dentro de la UNAM y no reúna las condiciones del Pase Reglamentado

Requisitos para ingresar a la UNAM sin examen

Por otra parte, la universidad señala que el Pase Reglamentado no opera de forma automática. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria vigente y con la normatividad universitaria.

De manera general, los principales requisitos son:

Requisitos para el pase reglamentado. Imagen: UnoTV

Además del cumplimiento de estos requisitos, cada convocatoria puede incorporar condiciones particulares para determinadas carreras.

¿El Pase Reglamentado garantiza un lugar?

La respuesta es no.

Aunque el estudiante no presenta examen de admisión, la asignación de un lugar depende de diversos factores establecidos por la universidad.

Entre ellos destacan:

El cumplimiento de los requisitos de la convocatoria

La historia académica del estudiante

El promedio obtenido

La demanda de la licenciatura

El cupo disponible en el plantel correspondiente

Por ello, obtener el derecho al Pase Reglamentado no significa que el alumno ingresará automáticamente a la carrera o facultad seleccionada como primera opción.

¿Cuántos lugares ofrecen las FES y las facultades de Ciudad Universitaria?

La UNAM distribuye los espacios para licenciatura entre distintos planteles, entre ellos las Facultades de Ciudad Universitaria (CU) y las Facultades de Estudios Superiores (FES). Sin embargo, la universidad no publica una cifra fija de lugares por plantel para el Pase Reglamentado, ya que la disponibilidad varía en cada proceso de ingreso, de acuerdo con la capacidad instalada, la demanda de cada carrera y los cupos autorizados para cada entidad académica.

La asignación de lugares se realiza conforme a los criterios establecidos en la convocatoria además del número de espacios disponibles en cada licenciatura.

¿Existe otra forma de entrar a la UNAM sin examen?

De acuerdo con la información oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), no existe otro mecanismo general para ingresar a licenciatura sin presentar examen.

Las dos vías ordinarias de ingreso son:

Pase Reglamentado , dirigido a estudiantes del sistema de bachillerato de la UNAM que cumplen los requisitos

, dirigido a estudiantes del sistema de bachillerato de la UNAM que cumplen los requisitos Concurso de Selección, mediante examen de admisión para todos los demás aspirantes

La universidad también precisa que el Pase Reglamentado constituye un derecho académico reservado para quienes realizaron el bachillerato dentro de la institución y satisfacen las condiciones previstas en la convocatoria. Los aspirantes externos, independientemente de su promedio, participan mediante el Concurso de Selección.

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