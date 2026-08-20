FGR detiene a Fausto “N”, posible implicado en secuestro del “Mayo” y homicidio de Héctor Melesio Cuén

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Fausto “N” es investigado por caso Melesio Cuén. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Fausto “N”, identificado como una de las personas investigadas por el caso del presunto secuestro de Ismael “Mayo” Zambada y por su posible relación con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el mismo día de la sustracción del narcotraficante.

La captura se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, durante un operativo en el que participaron agentes de la Policía Federal Ministerial e integrantes de Interpol, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal.

Investigan implicación en asesinato de Héctor Melesio Cuén

De acuerdo con la FGR, Fausto “N” es investigado por los delitos de encubrimiento en el homicidio del exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén y falsedad de declaraciones ante autoridades.

Las investigaciones apuntan a que habría acompañado a Cuén a la reunión en una finca donde presuntamente ocurrió el secuestro de Ismael Zambada el 25 de julio de 2024 y que estuvo presente cuando se desarrollaron los hechos.

Las irregularidades detectadas

Según la Fiscalía, durante las indagatorias, Fausto “N” habría dado versiones contradictorias sobre lo ocurrido y omitido información relevante para la investigación.

Las autoridades consideran que estas inconsistencias dificultaron el esclarecimiento de los hechos y pudieron haber contribuido a ocultar información sobre lo sucedido aquel día.

Avanza investigación del caso

La detención ocurre en medio de las investigaciones por el presunto secuestro del “Mayo” Zambada, uno de los casos criminales más relevantes de los últimos años debido a sus implicaciones dentro y fuera de México.

La FGR aseguró que la captura permitirá continuar con una de las líneas de investigación abiertas tanto por el caso de Zambada como por el homicidio de Héctor Melesio Cuén.

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