Revelan a los siete semifinalistas mexicoestadounidenses de México Canta 2026

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Las semifinales se realizarán el 23 de agosto. Foto: Gob. de México

El concurso binacional México Canta dio a conocer a los siete semifinalistas mexicoestadounidenses de su edición 2026, luego de recibir 16 mil 289 registros de jóvenes de entre 18 y 29 años provenientes de México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, en la primera etapa se inscribieron 10 mil 528 participantes de México y 5 mil 761 de Estados Unidos. Posteriormente, el Consejo Mexicano de la Música seleccionó a 14 semifinalistas: siete mexicoestadounidenses y siete mexicanos, estos últimos serán anunciados el próximo 31 de julio.

Sheinbaum destaca que el concurso promueve mensajes de paz

Durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el certamen busca fortalecer el vínculo cultural entre México y Estados Unidos, además de promover mensajes de paz y prevención de adicciones entre las juventudes.

“Poco hablamos del vínculo de amor, cultural, de emociones, de vida cotidiana de las familias que viven de un lado y del otro de la frontera (…) y ese vínculo no se rompe nunca, es parte de la fraternidad, del amor, de la solidaridad”, dijo.

Y agregó: “Ese vínculo cultural que existe y la construcción a través de la paz, el amor y en contra de las adicciones, eso es lo que queremos mostrar con México Canta“.

Estos son los siete semifinalistas mexicoestadounidenses

Los participantes seleccionados son:

Grecia Marín, de Perris, California.

Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona.

Tiffany Galaviz, de Glendale, California.

Miranda González, de Castle Rock, Colorado.

Joshua Soto, de El Bronx, Nueva York.

Lizandro Espinoza, de Portland, Oregon.

Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois.

Semifinales serán en Los Ángeles y Mazatlán

Las semifinales se realizarán el 23 de agosto en el Million Dollar Theater de Los Ángeles, California, y el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa.

Los seis finalistas serán elegidos mediante votación del público en tiempo real. Posteriormente, el 6 de septiembre se transmitirá un programa especial en el que se sumará un finalista adicional elegido por la audiencia.

La Gran Final se llevará a cabo el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. Las y los ganadores participarán como parte del talento invitado en la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

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