Los políticos mexicanos que han pisado el penal del Altiplano

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Jesús Reyna García | Tomás Yarrington. Fotos: Cuartoscuro

El ingreso de Ernesto “N” al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, “Altiplano“, volvió a poner los reflectores sobre unO de las cárceles más emblemáticas del país.

Ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, este penal de máxima seguridad ha albergado durante décadas a algunos de los principales líderes del crimen organizado, pero también a políticos y exfuncionarios de alto perfil acusados de delitos graves.

De acuerdo con la información oficial del sistema penitenciario federal, el Altiplano tiene capacidad para 724 internos, ocupa una superficie aproximada de 260 mil metros cuadrados y cuenta con ocho dormitorios, juzgados, áreas médicas, deportivas y sistemas electrónicos de vigilancia como circuito cerrado de televisión, detectores de metales, drogas y explosivos, además de controles estrictos de acceso.

A propósito del ingreso de Ernesto, estos son algunos de los personajes de la política mexicana que han pasado por el penal.

Jesús Reyna García, exgobernador interino de Michoacán

El exgobernador interino de Michoacán fue detenido el 4 de abril de 2014 por la entonces Procuraduría General de la República, acusado de delincuencia organizada.

La principal prueba presentada en su contra fue un video en el que aparecía reunido con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios.

Tras permanecer inicialmente bajo arraigo, un juez federal ordenó su ingreso al penal del Altiplano en mayo de ese año. Posteriormente fue trasladado al penal estatal de Mil Cumbres, en Morelia.

Durante su reclusión fue sometido a una cirugía de vesícula biliar y, después de permanecer cuatro años y ocho meses privado de la libertad, recuperó su libertad cuando la entonces PGR retiró la acusación por delincuencia organizada.

Mario Marín, exgobernador de Puebla

El exmandatario poblano volvió al Altiplano el 3 de abril de 2025, luego de que un tribunal revocó la prisión domiciliaria que había obtenido meses antes.

Marín enfrenta un proceso por la presunta detención ilegal y tortura de la periodista Lydia Cacho, hechos ocurridos en 2005 tras la publicación del libro Los demonios del Edén.

La Fiscalía General de la República sostuvo que la prisión domiciliaria no valoró adecuadamente el riesgo de fuga ni la gravedad de los delitos imputados.

Antes de obtener el beneficio de permanecer en su domicilio, el exgobernador ya había permanecido más de tres años y medio recluido en el Altiplano.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

Después de cumplir una condena de nueve años en Estados Unidos por lavado de dinero, Tomás Yarrington fue deportado a México el 9 de abril de 2025.

Al llegar fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República e Interpol México, quienes ejecutaron órdenes de aprehensión por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa misma noche fue trasladado al penal del Altiplano.

En Estados Unidos se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y reconoció haber recibido más de 3.5 millones de dólares en sobornos para adquirir propiedades y bienes.

Raúl Salinas de Gortari

El hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue uno de los internos más conocidos del entonces penal de Almoloya.

En 1995 fue encarcelado acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, además de enfrentar acusaciones por enriquecimiento ilícito.

Permaneció preso hasta 2005, periodo durante el cual el caso se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos de la década.

Luis Cárdenas Palomino

El excoordinador de Inteligencia de la extinta Policía Federal y colaborador cercano de Genaro García Luna permaneció recluido en el Altiplano hasta finales de julio de 2025.

Su salida del penal fue revelada por Israel Vallarta, quien aseguró que Cárdenas Palomino había sido trasladado a otro centro penitenciario.

El exfuncionario enfrenta procesos penales por su presunta responsabilidad en el operativo “Rápido y Furioso” y por el delito de tortura relacionado con el caso Vallarta.

Javier López Zavala

El excandidato del PRI al gobierno de Puebla fue trasladado nuevamente al Altiplano el 3 de febrero de 2026, después de haber sido sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón.

El movimiento ocurrió luego de que concluyera el juicio que se desarrolló en el penal de San Miguel, en Puebla.

La hermana de la víctima, Helena Monzón, sostuvo públicamente que el traslado representaba el regreso del exfuncionario al penal federal donde originalmente había permanecido detenido.

Actualmente, López Zavala continúa privado de la libertad mientras se resuelven los recursos legales promovidos por su defensa.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua

César Duarte Jáquez, el exgobernador de Chihuahua, se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano tras ser detenido y vinculado a proceso por el delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido en 2025.

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