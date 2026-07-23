Hoteles en México elevaron tarifas hasta 78% por el Mundial 2026 sin alcanzar ocupación esperada

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Hoteles aumentaron tarifas durante Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

La industria hotelera de México no alcanzó las cifras de ocupación que esperaba durante el Mundial 2026, pese al incremento en las tarifas de hospedaje, que llegaron a subir hasta 78% en algunos destinos sede del torneo.

Las tres ciudades mexicanas que recibieron partidos del Mundial, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, registraron ocupaciones menores a las de junio de 2025, de acuerdo con datos de asociaciones del sector. Aunque hubo un beneficio económico para la industria, especialistas señalaron que fue menor al previsto antes del evento deportivo.

Hoteles esperaban ocupaciones de hasta 90% durante el Mundial 2026

La expectativa de la industria hotelera era que las fechas del Mundial alcanzaran niveles de ocupación de entre 80 y 90%; sin embargo, los resultados estuvieron por debajo de esas proyecciones.

Jorge Paoli Díaz, CEO de Grupo Diestra, explicó que el promedio de ocupación durante junio se ubicó entre 57 y 65%, dependiendo de la ciudad.

“Sí hubo un beneficio económico, pero fue para la industria hotelera bastante inferior del que se esperaba”, señaló.

Entre los factores que influyeron en el resultado, mencionó una menor convocatoria de algunos partidos entre selecciones, los precios elevados de los boletos y una disminución en el turismo de negocios.

¿Cuánto se ocupó en hoteles de CDMX, Guadalajara y Monterrey?

De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y Starc, la ocupación hotelera durante junio de 2026 fue:

Ciudad de México: 56.5%, una caída de 2 puntos porcentuales respecto a junio de 2025

56.5%, una caída de 2 puntos porcentuales respecto a junio de 2025 Guadalajara: 56%, una disminución de 7 puntos porcentuales

56%, una disminución de 7 puntos porcentuales Monterrey: 53.5%, una baja de 5.8 puntos porcentuales

El comportamiento también se reflejó en el segmento de rentas vacacionales, que tuvo ocupaciones de:

Ciudad de México: 63.3%

63.3% Guadalajara: 57.5%

57.5% Monterrey: 56.9%

Sin embargo, estas cifras también representaron una reducción frente al mismo periodo del año anterior: 4.4 puntos porcentuales menos en la capital del país, 2.4 puntos menos en Guadalajara y 2.7 puntos menos en Monterrey.

Tarifas de hoteles y rentas vacacionales sí aumentaron durante el Mundial

Aunque la ocupación no alcanzó las expectativas, los precios del hospedaje registraron incrementos importantes durante junio.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles estimó que la tarifa promedio aumentó alrededor de 40%, mientras que los datos por ciudad muestran incrementos mayores.

En hoteles, el aumento fue de:

Ciudad de México: 46.7%

46.7% Guadalajara: 41.4%

41.4% Monterrey: 39.8%

En las rentas vacacionales, los incrementos fueron:

Ciudad de México: 56.5%

56.5% Guadalajara: 78.4%

78.4% Monterrey: 44.7%

Jorge Paoli Díaz explicó que el principal beneficio para la hotelería estuvo relacionado con el aumento de tarifas.

“Hubo un beneficio bastante más claro que calculamos alrededor del 43%, fue la tarifa”, comentó.

Mundial 2026 deja posicionamiento para la marca México

Aunque los resultados inmediatos para la industria hotelera estuvieron por debajo de las expectativas, especialistas consideran que el impacto más importante podría reflejarse en la promoción turística del país.

Francisco Madrid, del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac (Starc), señaló que México obtuvo una mayor exposición internacional después de varios años con menor promoción turística.

“Los resultados no fueron los que se esperaban, pero, sin duda, desde el punto de vista de México país, gana la marca de México y las marcas de los destinos sede”, afirmó.

El especialista agregó que el Mundial representa una oportunidad para fortalecer la imagen turística de las ciudades que recibieron encuentros, más allá de la derrama económica inmediata generada durante el torneo.

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