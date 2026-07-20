¿Alcanza el agua para la deuda? Así están las presas con las que México paga a EE.UU.

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México tiene una deuda de envíos de agua a Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

México y Estados Unidos mantienen un tratado de cooperación en materia de aguas que obliga a ambos países a compartir el recurso en cuencas internacionales. Tras una actualización del acuerdo en 2026, México deberá entregar 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año de varias presas hasta completar el volumen comprometido con Estados Unidos.

Aunque el Monitor de Sequía de la Conagua muestra que actualmente son pocos los municipios del país con algún grado de sequía, las principales presas involucradas en este compromiso se ubican en el norte de México, una región donde la disponibilidad de agua suele depender del comportamiento de las lluvias. La pregunta es inevitable: ¿hay suficiente agua para cumplir con el tratado sin poner en riesgo el abasto nacional?

¿Por qué México debe entregar agua a Estados Unidos?

El compromiso deriva del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que establece que México debe aportar, en promedio, 431.7 millones de metros cúbicos al año, equivalentes a 2 mil 158.5 millones de metros cúbicos por cada ciclo de cinco años, provenientes de los ríos mexicanos que desembocan en el Río Bravo.

En 2025, México acumuló un déficit en las entregas previstas para ese ciclo. Tras negociaciones entre ambos gobiernos, el 3 de febrero de 2026 se formalizó un nuevo acuerdo para mantener ese volumen anual durante los próximos cinco años y saldar el adeudo.

El propio tratado contempla que, cuando exista una sequía extraordinaria, los volúmenes que no puedan entregarse en un ciclo podrán reponerse en el siguiente, además de que el cumplimiento será revisado año con año.

Así están las presas que sostienen el pago de agua a EE. UU.

El estado de las principales presas internacionales refleja el reto que enfrenta México para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944.

Actualmente, La Amistad, en Coahuila, apenas alcanza 19.6% de su capacidad, con 791.8 millones de metros cúbicos almacenados, mientras que Falcón, en Tamaulipas, se ubica en 20.3%, con 661.7 millones de metros cúbicos.

Aunque los niveles siguen siendo bajos, las lluvias registradas en el norte del país comenzaron a mejorar el almacenamiento de La Amistad, uno de los embalses más importantes para administrar el agua del Río Bravo.

Las presas de Chihuahua muestran una mejor recuperación

Además de las presas internacionales, el cumplimiento del tratado depende en gran medida del sistema del Río Conchos, el principal tributario mexicano del Río Bravo.

Aquí destacan dos embalses clave:

Las Vírgenes , con un almacenamiento de 195.6 millones de metros cúbicos , equivalente al 58.69% de su capacidad.

, con un almacenamiento de , equivalente al de su capacidad. La Boquilla, que durante las últimas 48 horas aumentó a 89.9% de su capacidad.

Estos niveles, recopilados de reportes locales, representan una mejora respecto a meses anteriores, cuando la disponibilidad de agua en Chihuahua era uno de los principales obstáculos para cumplir el tratado.

El Cuchillo entra al acuerdo sólo como medida extraordinaria

Aunque la presa El Cuchillo, en Nuevo León, no forma parte de las fuentes oficiales del Tratado de Aguas de 1944, en 2025 el Gobierno mexicano autorizó una liberación extraordinaria de agua hacia el Río San Juan para apoyar las entregas internacionales.

La medida fue posible mediante un acuerdo especial de la CILA y respondió a tres factores:

La presión diplomática de Estados Unidos para reducir el adeudo;

Los bajos niveles de las presas oficiales, especialmente en Chihuahua;

El excedente de agua que registraban El Cuchillo y Marte R. Gómez tras una temporada de lluvias.

Actualmente, El Cuchillo se encuentra al 59.31% de su capacidad, con 666.1 millones de metros cúbicos almacenados, mientras que Marte R. Gómez aumentó su nivel de 59% a 62.6%, al alcanzar 493.4 millones de metros cúbicos. En caso de que los niveles de ambas presas sean óptimos, podría recurrirse de nuevo a estos embalses para cumplir con el compromiso.

¿Alcanza el agua para cumplir con la deuda?

Los niveles actuales muestran un panorama mixto. Las presas internacionales, que son las encargadas de administrar buena parte de las entregas hacia Estados Unidos, siguen con almacenamientos bajos, aunque las lluvias recientes comenzaron a mejorar sus condiciones.

Al mismo tiempo, embalses estratégicos en Chihuahua y Nuevo León registran una recuperación que podría dar mayor margen para cumplir los compromisos del tratado.

Sin embargo, el cumplimiento dependerá de la evolución de la temporada de lluvias en el norte del país y de las revisiones anuales previstas en el acuerdo bilateral, ya que la disponibilidad de agua continúa siendo uno de los principales retos para ambos países.

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