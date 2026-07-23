“Reyes del huachicol” vs “Cortina de humo”: chocan en la Permanente por exgobernador de BC

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La Comisión Permanente vivió un nuevo enfrentamiento entre Morena y la oposición por el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Legisladores oficialistas utilizaron cartulinas con la imagen del exmandatario para acusar al PAN de estar ligado al huachicol, mientras que la oposición respondió que se trata de una “cortina de humo” para desviar la atención de otros temas.

Durante la sesión, el intercambio de señalamientos escaló con acusaciones de corrupción, persecución política y llamados a respetar el debido proceso. Incluso, el debate derivó en un intercambio verbal entre legisladoras en el salón de sesiones.

Morena acusa a Ernesto Ruffo y PAN responde por caso de huachicol

El vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, calificó a integrantes de la oposición como los “reyes del huachicol” y rechazó que el caso sea una “cortina de humo”. Aseguró que existen elementos que apuntan a una presunta red de contrabando de combustible.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, pidió esperar el resultado de las investigaciones, aunque sostuvo que ya existe un costo político para Ernesto Ruffo Appel. También afirmó que la empresa relacionada con el caso creció tras la incorporación del exgobernador y que existen vínculos con otras compañías.

PAN acusa persecución política y habla de una cortina de humo

Desde la oposición, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que el huachicol fiscal requiere la participación de diversas autoridades y afirmó que Ernesto Ruffo es un “preso político”. Según dijo, el caso busca distraer la atención nacional.

La senadora panista Mayuli Martínez Simón también acusó al oficialismo de recurrir a “cortinas de humo” y aseguró que los señalamientos recientes involucran a integrantes de Morena.

PRI pide respetar el debido proceso

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que el sistema de procuración de justicia se ha utilizado como instrumento de persecución política y señaló que, independientemente del caso de Ernesto Ruffo, debe prevalecer el debido proceso.

En el mismo sentido, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, expresó preocupación por el desarrollo de las audiencias y pidió que se respeten los principios del sistema de justicia penal, además de que se investiguen todos los casos relacionados.

Durante la discusión, los ánimos se elevaron entre legisladores. La senadora priista Carolina Viggiano y la morenista Simei Olvera intercambiaron reclamos en sus escaños, por lo que la presidencia de la sesión llamó al orden para continuar con los trabajos.

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