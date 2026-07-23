¿Qué es el huachicol fiscal y cómo opera este delito relacionado con Ernesto Ruffo?

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Huachicol fiscal: así opera el delito ligado a Ernesto Appel. Foto: Cuartoscuro

El huachicol fiscal se ha convertido en uno de los principales esquemas de evasión de impuestos relacionados con la importación de combustibles en México. Este delito, que fue explicado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia del 8 de septiembre, representa pérdidas millonarias para el erario y actualmente forma parte de la investigación que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

De acuerdo con el análisis “Recaudación potencial del contrabando fiscal”, elaborado por Petro Intelligence, este mecanismo genera pérdidas estimadas por más de 177 mil millones de pesos.

¿Qué es el huachicol fiscal?

A diferencia del llamado huachicol tradicional, que consiste en el robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el huachicol fiscal opera mediante la simulación de importaciones.

El esquema consiste en introducir hidrocarburos al país bajo fracciones arancelarias distintas, declarándolos como lubricantes, aceites, alcoholes o aditivos para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava la gasolina y el diésel.

Con ello, el combustible ingresa al mercado mexicano sin cubrir la carga fiscal correspondiente y puede venderse a un menor precio, generando mayores ganancias para quienes participan en la operación.

¿Cómo funciona el huachicol fiscal?

El doctor Ramón Ignacio Cabrera León, especialista en derecho fiscal, constitucional y prevención de lavado de dinero, explicó para Uno TV que existen distintos mecanismos para cometer este delito.

Uno de los más comunes consiste en que buques tanque ingresan a México cargados con gasolina o diésel, pero en la documentación aduanera el producto se registra como lubricantes, aceites o aditivos, mercancías sujetas a una carga tributaria menor, de esta forma, los importadores reducen considerablemente el pago de impuestos y posteriormente comercializan el combustible como gasolina o diésel.

¿Cómo se relaciona Ernbesto Ruffo Appel con el huachicol fiscal?

El exgobernador de Baja California comparece ante una jueza de control luego de ser detenido por una investigación relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

La audiencia inicial se desarrolla de forma privada mediante videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras el exmandatario permanece sujeto al proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las vinculaciones con el exgobernador de Baja California involucran a Ingemar, empresa donde era socio mayoritario

De acuerdo con el especialista, el esquema que actualmente investiga la Fiscalía General de la República en el caso de Ingemar sería distinto al utilizado mediante embarcaciones.

Según las investigaciones, la presunta importación ilegal se habría realizado mediante trenes de carga, donde la documentación declaraba únicamente alrededor del 10% del combustible realmente transportado, mientras los vagones ingresaban prácticamente llenos de hidrocarburos.

Las autoridades investigan si este mecanismo permitió reducir el pago de impuestos y facilitar la comercialización del combustible dentro del país.

Una red que involucraría varios factores

Especialistas señalan que un esquema de huachicol fiscal difícilmente podría operar sin la participación de distintos integrantes de la cadena logística.

Entre los posibles involucrados se encuentran:

Importadores.

Representantes legales.

Agentes aduanales.

Empresas transportistas.

Funcionarios encargados de supervisar operaciones aduaneras, en caso de acreditarse responsabilidades.

Además, las empresas comercializadoras de combustibles deben mantener controles volumétricos que permitan conocer con precisión cuánto combustible compran, importan y venden, información que puede ser utilizada por las autoridades fiscales durante las investigaciones.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias para determinar si existen elementos suficientes para ejercer acciones penales contra los presuntos responsables del esquema de huachicol fiscal.

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