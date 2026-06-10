Normalistas bloquean la caseta en Tlalpan de la México-Cuernavaca

GENERANDO AUDIO...

Normalistas de Ayotzinapa en Tlalpan. Foto: SSC

Estudiantes presuntamente pertenecientes a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos“ mantienen un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de Tlalpan, lo que afecta la circulación tanto para entrar como para salir de la Ciudad de México, y con una reducción de carriles en la salida hacia Morelos.

La protesta ocurre mientras representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostienen una mesa de diálogo con funcionarios federales en la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, y se suma a otras movilizaciones registradas este miércoles en distintos puntos de la capital.

Normalistas llegaron en autobuses a la caseta

De acuerdo con los reportes, los estudiantes arribaron durante la mañana a bordo de varios autobuses y se instalaron en las plazas de cobro de la autopista.

14:46 #PrecauciónVial | Manifestantes continúan con el cierre a la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro, @TlalpanAl. #AlternativaVial Carretera Federal México Cuernavaca. pic.twitter.com/QhRoVah0AD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 10, 2026

En un primer momento, permitieron el paso de vehículos levantando las plumas de peaje y solicitando una cooperación voluntaria a los automovilistas.

Sin embargo, la situación cambió después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron realizar una revisión a los autobuses en los que viajaban los manifestantes.

Tras este hecho, los estudiantes cerraron el paso vehicular en ambos sentidos de la autopista. Más tarde se informó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementó desvíos hacia la carretera federal México-Cuernavaca desde el kilómetro 53, a la altura de Tres Marías, para aliviar la carga vehicular provocada por el bloqueo.

Además, se liberaron algunos carriles en dirección a Cuernavaca, por lo que la circulación fue restablecida de manera parcial, aunque con afectaciones y avance lento

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan, continúa cierre a la circulación dirección CDMX.



🔘Dirección Cuernavaca se restablece la vialidad con reducción de carriles.



➡️ Se desvía el tránsito vehicular hacia carretera libre a la altura del km… — CAPUFE (@CAPUFE) June 10, 2026

Sin enfrentamientos, pero con afectaciones viales

Hasta el momento no se reportan enfrentamientos entre manifestantes y autoridades; sin embargo, la circulación permanece afectada en una de las principales vías de acceso y salida hacia el sur del país.

La movilización ha generado filas de vehículos en las inmediaciones de la caseta de Tlalpan y complicaciones para quienes se dirigen hacia Morelos o buscan ingresar a la Ciudad de México desde esa ruta.

Autoridades de tránsito mantienen vigilancia en la zona y monitorean la evolución de la protesta.

Alternativas viales por el bloqueo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la principal alternativa para evitar el cierre es la carretera federal México-Cuernavaca.

Las autoridades pidieron a los automovilistas anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los reportes de tránsito debido a que el cierre continúa sin una hora definida para su conclusión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.