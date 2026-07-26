Temporada de huracanes: recomendaciones básicas para proteger a tu familia según Protección Civil

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Guía de protección civil para la temporada de huracanes. Foto: Cuartoscuro

La temporada de huracanes en México inicia en mayo y concluye en noviembre, por lo que Protección Civil recomienda tomar medidas antes, durante y después de un huracán para reducir riesgos y proteger a las familias.

Los huracanes son fenómenos naturales que se forman en mares de aguas cálidas y templadas. Se caracterizan por lluvias intensas, nubosidad y fuertes vientos.

Según la velocidad de sus vientos, estos sistemas se clasifican en:

Depresión tropical: vientos de hasta 62 kilómetros por hora

Tormenta tropical: vientos entre 62 y 118 kilómetros por hora

Huracán: vientos superiores a 119 kilómetros por hora

Ante el aviso de un huracán, las autoridades pueden recomendar permanecer en casa si es segura o trasladarse a un refugio temporal.

Protección Civil señala que, si las autoridades ordenan evacuar, es importante hacerlo de inmediato debido al nivel de riesgo identificado.

Qué hacer antes de un huracán

Si vives en una zona propensa al impacto de huracanes, Protección Civil recomienda elaborar un plan preventivo con familiares y vecinos.

Entre las principales medidas destacan:

Reparar techos, paredes y ventanas

Identificar refugios temporales cercanos

Definir rutas de evacuación

Informarse sobre canales oficiales de emergencia

Tener documentos importantes protegidos en bolsas de plástico

También se recomienda preparar una mochila o kit de emergencia con:

Botiquín de primeros auxilios

Radio de pilas

Linterna con baterías de repuesto

Agua embotellada

Alimentos enlatados o no perecederos

Documentos personales y de propiedad

Qué hacer durante un huracán

Durante el paso del huracán, Protección Civil pide mantener la calma y seguir únicamente información oficial transmitida por radio u otros medios de comunicación.

Las autoridades recomiendan:

Permanecer dentro de casa o refugio

Alejarse de puertas y ventanas

Desconectar aparatos eléctricos

Cerrar llaves de gas y agua

Utilizar lámparas de pilas y evitar velas o veladoras

Además, es importante tranquilizar a niñas, niños y personas adultas mayores para evitar situaciones de riesgo derivadas del nerviosismo o el pánico.

Qué hacer después de un huracán

Tras el paso del fenómeno, Protección Civil recomienda continuar atento a las indicaciones oficiales y revisar las condiciones de seguridad antes de retomar actividades normales.

Las recomendaciones incluyen:

Reportar personas lesionadas a servicios de emergencia

Revisar que alimentos y agua estén en buen estado

Hervir el agua antes de consumirla

Utilizar zapatos cerrados

Verificar daños en la vivienda antes de permanecer en ella

También se debe confirmar que los aparatos eléctricos estén completamente secos antes de conectarlos nuevamente.

Cómo se forma un huracán

La estructura de un huracán está compuesta por diferentes elementos atmosféricos que permiten su desarrollo e intensidad.

Entre ellos se encuentran:

El ojo del huracán

Nubes convectivas o cumulonimbos

Vientos alisios que convergen hacia un centro de baja presión

Corrientes de aire en gran altura

Condensación de aire cálido y húmedo entre 10 y 15 kilómetros de altura

La intensidad del huracán dependerá de las condiciones del océano y de la atmósfera durante su desplazamiento.

Protección Civil recomienda seguir permanentemente los avisos meteorológicos durante la temporada de huracanes y atender las indicaciones emitidas por autoridades locales y federales.

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