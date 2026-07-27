Tras detención de alcalde, Sheinbaum lanza plan de seguridad y desarrollo para Cuautla

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cortesía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este sábado en Cuautla, Morelos, un paquete de acciones para reforzar la seguridad y atender las causas de la violencia en el municipio.

Entre las medidas destacan la construcción de 10 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, el inicio de visitas casa por casa, el fortalecimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y una mayor presencia de la Guardia Nacional.

El anuncio se realizó durante la entrega de 128 viviendas del Infonavit y 207 escrituras del Insus como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

La mandataria afirmó que la estrategia requiere la participación conjunta de las familias, el Gobierno de Morelos y el Gobierno federal para avanzar en la construcción de la paz y la justicia en el municipio.

Gobierno federal reforzará su presencia en Cuautla

Durante su mensaje, Sheinbaum informó que, tras la detención del alcalde de Cuautla, instruyó a su gabinete fortalecer la presencia del Gobierno de México en el municipio, principalmente mediante acciones enfocadas en atender las causas de la violencia como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Además, adelantó que la próxima semana comenzarán las visitas casa por casa, así como el acercamiento con comerciantes para dar seguimiento a las necesidades de la población.

La presidenta también se comprometió a regresar a Cuautla dentro de tres meses para supervisar personalmente los avances de las acciones anunciadas.

Entregan viviendas y escrituras en Cuautla

Como parte del programa Vivienda para el Bienestar, el Gobierno de México entregó 128 viviendas nuevas del Infonavit y 207 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) a familias beneficiarias de Cuautla.

Sheinbaum recordó que este programa contempla cuatro ejes principales:

La construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas para personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

para personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos. La entrega de 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda .

. La regularización mediante un millón de escrituras .

. La reestructuración de créditos impagables para beneficiar a 5 millones de familias.

Infonavit reporta avance de 43% en su meta de construcción

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo tiene aprobados 440 conjuntos habitacionales, equivalentes a 514 mil viviendas nuevas, lo que representa un avance de 43% respecto a la meta sexenal de 1.2 millones de casas.

En el caso de Morelos, detalló que el Infonavit tiene como objetivo construir 13 mil viviendas, con una inversión de 8 mil 150 millones de pesos.

Morelos eleva su meta a 24 mil viviendas

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que la entrega de viviendas y escrituras forma parte de la meta nacional de construir 1.8 millones de viviendas y entregar un millón de escrituras.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia señaló que la meta de vivienda para Morelos se amplió a 24 mil nuevas casas durante el sexenio. Agregó que esta estrategia se complementa con otros proyectos coordinados entre los gobiernos estatal y federal, como una inversión de mil 100 millones de pesos para tecnificar el campo, la construcción de un Centro de Convenciones en Cuernavaca y el programa carretero “Circuito Tierra y Libertad”.

Finalmente, la beneficiaria del Infonavit Kendra Ramírez Orozco agradeció la implementación del programa de vivienda y destacó que permite a más jóvenes acceder a una casa propia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento