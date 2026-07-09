Entrevista | Especialista explica por qué persisten las dudas sobre la captura del “Mayo” Zambada

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Las contradicciones en torno a la captura de Ismael “Mayo” Zambada responden, en parte, a la naturaleza de las operaciones de inteligencia, las cuales se desarrollan bajo estrictos niveles de secrecía para proteger tanto la información como a los agentes involucrados, aseguró el especialista en seguridad nacional Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.

Durante una entrevista en “A las Nueve en Uno”, el académico explicó que este tipo de acciones suelen permanecer clasificadas durante años debido a los protocolos de seguridad que rigen a las agencias de inteligencia.

“Las agencias de inteligencia de los países operan bajo el principio de la clandestinidad y estas son operaciones también encubiertas“, afirmó.

Y añadió que, desde su perspectiva, la operación habría sido organizada por Homeland Security Investigations (HSI) y posteriormente el detenido quedó bajo la jurisdicción del FBI, una vez que ingresó a territorio estadounidense.

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