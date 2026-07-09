IMSS alerta por falsas afiliaciones al Seguro Social en redes sociales

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IMSS advierte sobre fraude en afiliaciones. Foto: Cuartoscuro/Getty

El IMSS alertó sobre la circulación de falsas afiliaciones al Seguro Social que se ofrecen en redes sociales mediante pagos a intermediarios. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, pidió a la población no caer en estos esquemas y anunció una campaña informativa para prevenir este tipo de fraudes.

El funcionario explicó que el Instituto ha solicitado a diversas plataformas digitales retirar publicaciones que ofrecen supuestas afiliaciones al IMSS, ya que difunden información falsa y promueven engaños contra la ciudadanía.

“Han circulado anuncios falsos en redes sociales y hemos solicitado a diferentes plataformas que los bajen porque son información falsa y, además, promueve fraudes”, señaló Zoé Robledo.

Piden pagos por afiliarte al IMSS

De acuerdo con el titular del Instituto, los anuncios ofrecen registros al Seguro Social mediante pagos que van de 200 a 650 pesos. En algunos casos, incluso utilizan esquemas piramidales en los que prometen reducir el costo de la afiliación si las personas incorporan a nuevos participantes.

Robledo explicó que las empresas que promueven estas supuestas afiliaciones no existen y simulan relaciones laborales para registrar de manera indebida.

Indicó que las personas que aceptan estas ofertas pueden involucrarse, sin saberlo, en conductas irregulares, además de perder el dinero entregado y quedarse sin acceso a los servicios de salud cuando el IMSS detecte y cancele esos registros.

El director general del Instituto afirmó que, cuando la institución identifica estas afiliaciones irregulares, los registros son cancelados de inmediato y quienes fueron inscritos dejan de contar con cobertura.

IMSS ofrece afiliación legal para Personas Trabajadoras Independientes

Como alternativa a estos esquemas, Zoé Robledo recordó que quienes trabajan por cuenta propia pueden incorporarse de manera legal al IMSS. Esto mediante el modelo de Personas Trabajadoras Independientes, sin necesidad de gestores, intermediarios o terceros.

Señaló que este mecanismo mantiene un crecimiento sostenido y actualmente registra cerca de medio millón de personas afiliadas de manera voluntaria.

El funcionario destacó que este esquema permite acceder a la seguridad social institucionalmente, sin poner en riesgo el dinero o recurrir a terceros.

IMSS lanzará campaña contra las falsas afiliaciones

Zoé Robledo informó que el IMSS pondrá en marcha una campaña informativa para advertir a la población sobre los riesgos de las falsas afiliaciones al Seguro Social y reforzar el conocimiento de los mecanismos oficiales para incorporarse al Instituto.

El objetivo, explicó, es evitar que más personas sean víctimas de fraude y proteger a quienes buscan acceder a los servicios de seguridad social.

Durante su participación en la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que el crecimiento del empleo formal debe acompañarse de mejores servicios de salud, más especialistas, infraestructura, equipamiento y atención para los derechohabientes.

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