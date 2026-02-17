Podría reducir la preeclampsia grave en el embarazo gracias a la aspirina, según estudio

GENERANDO AUDIO...

La presión arterial alta durante el embarazo puede ser un problema. Foto: Getty

Los médicos podrían reducir las tasas de hipertensión arterial en el embarazo con un paso sencillo, según un nuevo estudio. Prescribir aspirina diaria a todas las mujeres embarazadas desde su primera visita prenatal se asoció con una reducción general de los casos de preeclampsia grave.

Los resultados fueron presentados en una reunión de la Society for Maternal-Fetal Medicine en Las Vegas.

“La aplicación de aspirina dispensada directamente en esta población embarazada de alto riesgo pareció retrasar el inicio y, para algunas pacientes, prevenir completamente el desarrollo de preeclampsia con características graves”, señaló la investigadora principal Elaine Duryea, profesora asociada de obstetricia y ginecología en el University of Texas Southwestern Medical Center.

La preeclampsia implica presión arterial persistentemente alta durante el embarazo, lo que puede provocar daño en órganos maternos y aumentar el riesgo de parto prematuro o muerte fetal.

Estudio muestra reducción del 29% en preeclampsia grave

Investigaciones previas ya habían demostrado que la aspirina en dosis bajas puede ayudar a prevenir la preeclampsia si se inicia entre las semanas 12 y 28 de gestación. Sin embargo, su uso no es generalizado.

Para este estudio, a partir de agosto de 2022, los investigadores comenzaron a recetar aspirina diaria en la primera consulta prenatal o antes de las 16 semanas de embarazo. Además, las clínicas entregaban el medicamento directamente a las pacientes para garantizar el acceso.

El equipo comparó los resultados de casi 18 mil 500 mujeres que dieron a luz en el Parkland Hospital, en Dallas, tras recibir aspirina, con un número similar de mujeres que no la recibieron.

Las pacientes que tomaron aspirina diaria registraron un 29% menos de casos de preeclampsia grave. Además, quienes desarrollaron la enfermedad lo hicieron en etapas más avanzadas del embarazo.

El beneficio también se observó en mujeres con hipertensión previa al embarazo, cuyo riesgo de preeclampsia disminuyó 28%.

El estudio no encontró un aumento en efectos secundarios como sangrado o daño en la placenta.

Aunque los investigadores señalaron que los resultados podrían variar en otras poblaciones, no se detectaron daños asociados al uso de aspirina. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta su publicación en una revista revisada por pares.

