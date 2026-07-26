Sancionan a 13 servidores públicos de nueve dependencias por faltas administrativas

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Sancionan a 13 servidores públicos por faltas administrativas. Foto: Getty Images.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 13 personas servidoras públicas de nueve dependencias federales por cometer faltas administrativas no graves, con castigos que van desde amonestaciones públicas y privadas, hasta suspensiones e inhabilitaciones de hasta tres meses.

Las sanciones fueron resultado de investigaciones realizadas por las Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que facultan a la dependencia para sancionar este tipo de conductas.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno sancionó a 13 personas servidoras públicas de 9 dependencias del @GobiernoMX con inhabilitaciones que van de 3 meses a amonestación pública. Todas ellas incurrieron en faltas no graves.… pic.twitter.com/sDHAmrnRUr — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 26, 2026

¿Quiénes fueron sancionados y por qué?

Las investigaciones abarcaron casos registrados en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA Manzanillo) y la Secretaría de Salud.

En Pemex, Marlyn C. y María F., adscritas al Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico, fueron suspendidas por 30 días por no atender ni dar seguimiento al trámite de pago de prestaciones laborales postmortem de un trabajador entre 2022 y 2025.

En la CFE, Josué S., de la División Oriente, recibió una suspensión de 15 días por registrar solicitudes de contratación del suministro de energía eléctrica sin contar con facultades para hacerlo durante 2024.

El caso con la sanción más severa ocurrió en el IMSS, donde Víctor C., adscrito al Hospital General Regional No. 1 de Querétaro, fue inhabilitado por tres meses por omitir examinar, diagnosticar e implementar un tratamiento médico-quirúrgico a un paciente en 2022, lo que derivó en el deterioro de su salud hasta su fallecimiento.

En la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis C., integrante del 98 Batallón de Infantería en Oaxaca, recibió una amonestación privada por no integrar correctamente el expediente clínico de un paciente conforme a las Normas Oficiales Mexicanas en 2023.

Maltrato a un menor, omisiones en aduanas y contratos irregulares

En el SNDIF, Ornela G., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia de la Ciudad de México, fue suspendida por 15 días tras acreditarse un caso de maltrato contra un menor de edad ocurrido en 2025.

En la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Tomás M., Brenda P. y Hernán M., adscritos a la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron suspendidos por 15 días por omitir la revisión total del equipaje de tres pasajeros internacionales en 2023.

También recibieron 15 días de suspensión José A. y Omar G., de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y de la Dirección de Planeación Estratégica de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, respectivamente, por suscribir un convenio modificatorio que rebasó el 20% del monto permitido en un contrato de servicios de telefonía durante 2023.

Las sanciones en ASIPONA Manzanillo y Salud

En ASIPONA Manzanillo, Edmundo C., de la Gerencia de Ingeniería, recibió dos suspensiones, de 10 y 12 días, por no gestionar adecuaciones presupuestarias relacionadas con las obras del Acueducto Armería-Manzanillo y de la Vialidad Norte para un segundo ingreso al recinto portuario, ambas correspondientes a 2023.

Por su parte, en la Secretaría de Salud, Ana G., del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, fue acreedora a una amonestación pública por proporcionar documentación con información confidencial durante 2023.

Las sanciones pueden impugnarse

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que todas las sanciones fueron impuestas conforme a la ley y considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas.

Asimismo, recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y aseguró que, en caso de hacerlo, defenderá las determinaciones con base en las pruebas obtenidas durante las investigaciones.

La dependencia reiteró que mantiene abierto el mecanismo de denuncias ciudadanas y afirmó que continuará impulsando acciones para fortalecer la ética, la integridad y el combate a la corrupción en la administración pública federal.

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