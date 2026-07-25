Sheinbaum anuncia liberación de moscas en agosto para combatir al gusano barrenador

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La mandataria aplaudió la reapertura gradual de la frontera. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en agosto liberarán moscas estériles para combatir el gusano barrenador, ante la reapertura gradual de la importación ganadera de Estados Unidos.

Este 25 de julio, durante su gira en Morelos, la mandataria calificó como “muy buena noticia” la reapertura gradual de la importación ganadera, anunciada por el Departamento de Agricultura.

“Es muy buena noticia, porque todos los ganaderos del país, particularmente los del norte que se dedican a criar y después a exportar a Estados Unidos, ya van a poder recuperar esta exportación, y eso ayuda a todas estas familias y, en general, a la economía del país”.

Con ello, aseguró que han trabajado para contener o eliminar el gusano barrenador con organizaciones ganaderas y gobernadores de las entidades afectadas.

La presidenta subrayó que ya está operando la planta de Chiapas donde están reproduciendo moscas.

Entre tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analiza una nueva cepa de moscas que “es mas eficiente” para combatir el gusano.

Claudia Sheinbaum estimó que en agosto liberarán las moscas estériles reproducidas en el país para combatir al gusano barrenador. El trabajo “va a ir del norte hacia el sur”.

Una apertura gradual de la importación de ganado a Estados Unidos

Asimismo, destacó que es un trabajo coordinado con los gobiernos de Panamá, Estados Unidos que inició desde hace más de un año “Todo esto nos ha ayudado a la apertura de la frontera”.

Aunque todavía hay trabajos por realizar, espera que la frontera de Sonora se abra a la exportación ganadera durante la tercera semana de agosto, para seguir con Chihuahua “y después la apertura total”.

Un día antes, la presidenta indicó que Estados Unidos reanudará de forma gradual la importación de ganado mexicano, suspendida por el gusano barrenador.

Cronología de la llegada del gusano barrenador a México

Desde el 2023, el gusano barrenador se desplazó hacia Centroamérica, por lo que la Secretaría de Agricultura mexicana reforzó su primera barrera sanitaria, con inspecciones zoosanitarias en aeropuertos internacionales, fronteras y puntos de verificación e inspección.

Durante todo el 2024, el Gobierno federal implementó una estrategia preventiva. Reforzaron las medidas de vigilancia y sanitarias con ganaderos.

Para noviembre, se registró el primer caso de gusano barrenador en un bovino de Catazajá, Chiapas. El gobierno intensificó los cercos sanitarios.

En mayo del 2025, el Gobierno de Estados Unidos suspendió la importación de ganado bovino, bisontes y caballos procedentes de México, ante el avance del gusano en el norte del país.

El 30 de junio, acordaron una reapertura escalonada de la frontera para la importación de estas especies; sin embargo, el acuerdo solo duró nueve días, ya que nuevamente se cerró la frontera al confirmarse otro caso en Veracruz.

Dicho cierre fronterizo se ha prolongado por un año, toda vez que el Departamento de Agricultura estadounidense confirmó casos de gusano barrenador en Texas y Nuevo México.

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