CNDH asegura que no exoneró al Ejército Mexicano en su recomendación por el caso Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

CNDH niega que exoneró al Ejército por el caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que no exoneró al Ejército Mexicano por el caso Ayotzinapa. Al respecto, indicó que no absolvió a las Fuerzas Armadas por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014.

La CNDH dice que no exoneró al Ejército

A través de sus redes sociales oficiales, la CNDH compartió un nuevo pronunciamiento llamado “Verdades y Mentiras de la recomendación 208VG/2026”, en el cual, el organismo indicó que no exoneró al Ejército Mexicano por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Al respecto, señalaron que solamente probaron “conductas individuales” de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que no derivaron de insuficiencias normativas.

Además, agregaron que el 26 y 27 de septiembre de 2014 no se acreditó la participación de militares en ninguno de los “eventos violentos contra estudiantes”, ni tampoco en un plan de “contrainsurgencia” o “estrategia especial para el exterminio de normalistas”.

A pesar de esto, la CNDH dijo que es “falso, capcioso y malintencionado” asumir que esta recomendación es una prueba de la falta de autonomía del organismo y que se exonera a la Defensa de su responsabilidad.

Aseguran campaña para desacreditar a la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos declaró también que “no exonera ni defiende a nadie”, agregando que estos señalamientos son un “extraño afán articulado” que presuntamente intenta evitar la verdad y la justicia en este caso que ha sido “manoseado y usado”.

“Se ha emprendido una nueva campaña para desacreditar el trabajo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, se lee en el pronunciamiento.

“Ni una sola de las críticas a la Recomendación 208VG/2026 se ha hecho con argumentos y mucho menos con pruebas que contradigan sus conclusiones”, añaden.

También sobre esto, la CNDH dice que las críticas de analistas, voceros de organizaciones, incluso de “probables responsables”, “caen en lo ridículo” por la falta de argumentos y pruebas reales, así como por apoyarse de supuestos documentos apócrifos.

Descartan que la recomendación que emitieron sea una “mentira histórica”

Por todo esto, la CNDH descarta que la recomendación que emitieron sea una “mentira histórica para las víctimas” y aseguró que su resolución cuenta con rigor técnico, jurídico y metodológico.

“La CNDH no exonera ni defiende a nadie, eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales, al Ministerio Público. El objeto central de toda Recomendación fue reivindicar las razones y la lucha de las víctimas, y aportar a la verdad”, indican igual en el pronunciamiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.