UNAM respetará la carrera elegida a los del Pase Reglamentario, les pide esperar inscripciones

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Foto: Cuartoscuro

La suspensión de la fase de entrega de documentos únicamente afectará a los aspirantes externos, aclaró la UNAM, destacando que los estudiantes de sus bachilleratos con pase reglamentado mantienen la asignación de licenciatura elegida.

Ello, luego de que este viernes anunció la suspensión de las inscripciones y entrega de documentos mientras el comité designado concluye con la investigación sobre supuestas irregularidades durante los exámenes del Concurso Licenciatura 2026.

¿Qué pasa en la UNAM?

Después de descubrir que podrían haberse registrado irregularidades durante el examen de ingreso a Licenciatura, entre ellas la compra de respuestas y la utilización de Inteligencia Artificial (IA) para la resolución de los reactivos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspendió de las inscripciones para alumnos de nuevo ingreso.

A la par, el recto Leonardo Lomelí conformó una Comisión Técnica de expertos para revisar dicha problemática, cuyos resultados serán presentados próximamente, dependendiendo de los cuales la máxima casa de estudios determinará los pasos a seguir respecto a la generación que inicará en el semestre entre el próximo 10 de agosto y el 7 de mayo de 2027.

Sin embargo, este sábado destacó que tienen Pase Reglamentado los alumnos inscritos a algún plantel de:

Escuela Nacional Preparatoria (ENP)

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

Sistema de Bachillerato a Distancia

Siendo dichos estudiantes a quienes la UNAM les respetará la carrera elegida según dicho proceso, destacando así que tampoco deben entregar ningún documento adicional, pero sí esperar a la reanudación de las inscripciones e inicio del ciclo escolar.

En tanto que, a través de su comunicado de hoy, la Universidad Nacional destacó que será en los próximos días en que se dé a conocer las fechas de inscripción a través de sus canales oficiales.

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