Iglesia entra a polémica por examen de la UNAM; pide esto a jóvenes

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Iglesia llama a jóvenes a rechazar las trampa en examen. Foto: Getty/Cuartoscuro

La Arquidiócesis Primada de México se pronunció sobre las irregularidades detectadas en el examen de admisión a licenciatura de la UNAM, al advertir que el caso refleja una cultura donde el éxito comienza a colocarse por encima de la verdad. La Iglesia hizo un llamado a los jóvenes para no normalizar el engaño ni considerar que hacer trampa sea una habilidad.

“¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué la inteligencia consiste en encontrar el atajo perfecto para alcanzar una meta o que la verdadera sabiduría consiste en elegir el bien, incluso cuando nadie nos está mirando mientras hacemos un examen?”, cuestionó.

¿Qué pasó en este caso y por qué escaló a otro nivel?

Los resultados del examen de admisión en línea de la UNAM encendieron alertas entre especialistas, luego de detectarse incrementos atípicos en los puntajes mínimos de ingreso y un mayor número de aspirantes con calificación perfecta.

Investigadores consideran que una de las principales hipótesis es el posible uso de Inteligencia Artificial (IA) para responder la prueba.

Ante esta situación, la UNAM anunció la suspensión temporal del proceso de ingreso a licenciatura mientras realiza una investigación sobre las irregularidades detectadas.

Algunos aspirantes señalaron que los puntajes mínimos para ingresar a diversas carreras aumentaron considerablemente respecto a años anteriores, lo que complicó aún más obtener un lugar.

Fraude en examen de licenciatura preocupa por su impacto en el futuro de los jóvenes

La Arquidiócesis afirmó que este caso refleja una problemática más profunda relacionada con los valores que se transmiten a las nuevas generaciones.

“La trampa de algunos jóvenes en el examen de la UNAM es un ejemplo de este fenómeno al que se refiere el Papa. Una cultura que, poco a poco, corre el riesgo de sustituir la verdad por la conveniencia y la integridad por el rendimiento”, señaló.

Agregó que lo ocurrido debe servir para cuestionar qué tipo de personas se están formando y qué clase de sociedad se desea construir.

Tratar de igualar la lógica de las máquinas podría conllevar a un mayor peligro

La Iglesia retomó la encíclica Magnifica Humanitas, del Papa León XIV, en la que advierte que el mayor riesgo actual no está en las máquinas, sino en que las personas adopten su misma lógica.

“El mayor peligro en la actualidad no está en las máquinas, sino en la tentación de adoptar su misma lógica”, cita el documento.

Según la Arquidiócesis, el Papa alerta sobre una cultura que comienza a valorar a las personas únicamente por criterios de eficiencia, productividad o utilidad, dejando de lado la dignidad humana.

También recordó el pasaje bíblico “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6) para subrayar que la forma en la que se alcanza una meta es tan importante como el resultado.

“El éxito vale más que la verdad”: alertan por trampas en examen de admisión

La Arquidiócesis señaló que cada época enfrenta sus propias tentaciones y que actualmente una de ellas consiste en convertir el éxito en la medida más importante, sin importar los medios para alcanzarlo.

Además, sostuvo que el caso de la UNAM retrata una creciente cultura en la que “el éxito comienza a valer más que la verdad”. La Iglesia también expresó preocupación porque gran parte de la conversación en redes sociales no se centró en la gravedad del engaño, sino en la eficacia de las herramientas utilizadas o en la posibilidad de burlar los controles.

Añadió que ninguna sociedad puede sostenerse bajo la lógica de que el fin justifica los medios, ya que ello pone en riesgo la confianza en profesionistas, autoridades y servidores públicos.

Finalmente, señaló que cada generación tiene la responsabilidad de construir una sociedad donde prevalezcan la verdad, la dignidad y la justicia, por encima del éxito obtenido mediante el engaño.

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