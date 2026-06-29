Política de vivienda del Gobierno de México aportará el 1% del PIB, resalta Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México

La política de vivienda impulsada por el Gobierno federal no solo busca garantizar el acceso a una casa digna, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien agregó que ésta también se convierte en un motor económico que aporte alrededor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Durante un evento realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde encabezó la entrega de Viviendas para el Bienestar y la liberación de créditos, la mandataria federal señaló que la construcción habitacional genera empleos directos e indirectos que fortalecen la economía nacional.

Vivienda para el Bienestar aporta uno por ciento del PIB para el crecimiento económico de México, dijo la presidenta @Claudiashein desde Chiapas.



Está en marcha la construcción de 1.8 millones de viviendas y quedaron resueltos cinco millones de créditos impagables. El programa… pic.twitter.com/WovwRANJOw — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 28, 2026

“En nuestro sexenio vamos a ayudar a cerca de 30 millones de personas para su vivienda, pero tiene una virtud además: construir vivienda ayuda a la economía”, sostuvo.

Asimismo, Sheinbaum explicó que el impacto económico se genera desde la contratación de trabajadores de la construcción y se extiende a todas las actividades vinculadas, como transporte, alimentación, proveeduría de materiales y servicios asociados.

De acuerdo con la presidenta, el Programa de Vivienda para el Bienestar ya representa una contribución cercana al 1% del PIB y cada vivienda construida genera empleo para al menos cuatro personas.

Agregó que durante su sexenio se prevé beneficiar a cerca de 20 millones de derechohabientes mediante la reducción, reestructura o cancelación de créditos impagables del Infonavit y otros esquemas habitacionales, además de construir alrededor de 1.8 millones de viviendas nuevas.

En el acto también participó el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quien anunció que se mantiene un programa permanente para liberar de manera gratuita las escrituras de créditos ya pagados.

Explicó que este trámite, que anteriormente podía costar entre 14 mil y 16 mil pesos dependiendo de la entidad, ahora será absorbido para garantizar que las familias obtengan plenamente la propiedad de sus viviendas.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, informó que hasta ahora se han otorgado 587 mil apoyos para mejoramiento de vivienda, entregado 293 mil documentos de certeza jurídica y más de 5.1 millones de personas han recibido beneficios relacionados con sus créditos.

En el caso de Chiapas, adelantó que la meta sexenal contempla la construcción de 70 mil viviendas nuevas con una inversión superior a los 42 mil millones de pesos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.