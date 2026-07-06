Periodistas asesinados en lo que va del sexenio en México: casos por estado

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Reportan 11 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. Foto: Cuartoscuro

En el actual sexenio, en México han sido asesinados 11 periodistas en posible relación con su labor, documentó Artículo 19. La mayoría se concentra en Veracruz.

La organización detalló quiénes son las víctimas y en qué estados se cometieron los homicidios.

¿En qué estados han sido asesinados los periodistas durante este sexenio?

De acuerdo con el conteo y registro de Artículo 19, los 11 homicidios de periodistas se concentran en siete entidades, tanto al norte como en el centro y la zona costera del país.

Los estados que registran casos en lo que va de la actual administración son:

Veracruz, con 3 casos

Guanajuato, con 2 casos

Guerrero, con 2 casos

Michoacán, con un caso

Estado de México, con un caso

Sonora, con un caso

Durango, con un caso

¿Quiénes son los periodistas asesinados en este sexenio?

Veracruz

El último caso fue el de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportera de Pulso informativo del Sureste y quien fue secuestrada cuando se encontraba al interior de su vivienda.

La muerte de Roxana fue confirmada por las autoridades semanas después de haber sido secuestrada. Por el caso, ocho personas fueron detenidas.

Un segundo caso fue el homicidio de Luis Ángel López Valdés, el 11 de junio de 2026. El periodista desempeñaba su labor para el medio Vanguardia de Veracruz.

El 8 de enero de 2026, se registró el homicidio de Carlos Leonardo Ramírez Castro.

Guanajuato y Guerrero

En Guerrero han sido asesinados:

Ronald Paz Pedro, el 9 de julio de 2025

José Carlos González Herrera, el 15 de mayo de 2025

Mientras que, en Guanajuato, los dos periodistas asesinados son:

Raúl Irán Villarreal Belmont, el 13 de marzo de 2025

Kristian Uriel Martínez Zavala, el 2 de marzo de 2025

Michoacán, Estado de México, Sonora y Durango

En el caso de Michoacán, se trata de Mauricio Cruz Solís de Radiorama Noticias. El reportero se convirtió en el primer homicidio de un periodista en el sexenio actual.

En el Estado de México, Calletano de Jesús Guerrero se sumó a la lista de periodistas asesinados el 17 de enero de 2025. Artículo 19 documentó que desarrollaba su labor para Global México.

El 8 de julio de 2025, Ángel Sevilla, periodista del medio Noticias 644, fue asesinado en Sonora.

Mientras que en el norte, en Durango, Miguel Ángel Beltrán Martínez, un periodista independiente, fue asesinado el 25 de octubre de 2025.

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