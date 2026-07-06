UNAM destapa presunto fraude en concurso de ingreso a licenciatura 2026; ya hay denuncia penal

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Foto: Cuartoscuro

La UNAM informó que presentó una denuncia penal por presuntas prácticas fraudulentas detectadas durante la segunda jornada del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, luego de identificar acciones que contravinieron la convocatoria y la normatividad universitaria.

En esta segunda aplicación del examen participaron 158 mil 712 aspirantes, quienes, de acuerdo con la institución, en su mayoría realizaron la prueba sin contratiempos.

Comunicado sobre acciones legales > https://t.co/QIloTahLKt pic.twitter.com/2jag32MJHn — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) July 6, 2026

UNAM detectó presuntos fraudes durante el examen de ingreso

La universidad explicó que identificó acciones que podrían constituir delitos, entre ellas la participación de personas y empresas que ofrecieron servicios fraudulentos relacionados con el examen de admisión.

Según el comunicado oficial, estos grupos habrían engañado a familias y aspirantes al vender supuestos apoyos o mecanismos para presentar el examen, en incumplimiento de las reglas establecidas por la convocatoria.

Ante estos hechos, la UNAM presentó el pasado 3 de julio la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen las posibles conductas delictivas y se sancione a los responsables.

Resultados del examen se publicarán el 17 de julio

La institución reiteró que el proceso de selección continúa conforme al calendario previsto y confirmó que los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 serán publicados el 17 de julio, como se había anunciado previamente.

Asimismo, la UNAM aseguró que actuará de manera firme contra cualquier persona o empresa que atente contra el correcto desarrollo de sus procesos académicos.

La máxima casa de estudios también reafirmó su compromiso con la integridad, la honestidad académica y la transparencia en todos sus procesos de admisión, además de mantener acciones legales para evitar que más aspirantes y sus familias sean víctimas de este tipo de fraudes.

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