Isaías salió a celebrar el triunfo de México. Una semana después, su muerte sigue rodeada de preguntas

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Foto: Cuartoscuro

La noche del 30 de junio, Isaías Aparicio Trejo Lara salió de su casa para acudir a los festejos por el partido entre México y Ecuador en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Horas después, ingresó al Hospital General Dr. Rubén Leñero y murió durante la madrugada del 1 de julio. Seis días después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sostiene que la investigación sigue abierta, mientras que la familia asegura que persisten inconsistencias en la información que ha recibido sobre lo ocurrido.

La carpeta de investigación se mantiene en integración con entrevistas, análisis de videograbaciones, dictámenes periciales y estudios toxicológicos, según informó la Fiscalía en una actualización emitida este 6 de julio.

Una investigación que cambió de alcance

El 1 de julio, la FGJCDMX informó que abrió cuatro carpetas de investigación por la muerte de cuatro personas ocurridas durante y después de los festejos registrados entre la noche del 30 de junio y la madrugada del día siguiente en tres puntos cercanos al Ángel de la Independencia.

En ese momento, la institución señaló que el cuarto caso correspondía a un hombre aún no identificado que había sido atendido por servicios de emergencia tras presentar, de manera preliminar, una emergencia médica relacionada con una posible intoxicación. También informó que realizaba el análisis de videograbaciones, expedientes clínicos, entrevistas y otras diligencias para esclarecer los hechos.

Ese mismo día, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que el hombre había sido identificado y que residía en Huixquilucan, Estado de México, luego de que previamente se difundiera una ficha para localizar a sus familiares.

Cinco días después, el 6 de julio, la Fiscalía capitalina precisó que el joven falleció por broncoaspiración y dio a conocer que la investigación ya no se limita a establecer cómo perdió el conocimiento.

De acuerdo con el comunicado, el Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía de Investigación analizan las circunstancias en las que ocurrió el desvanecimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban. La institución agregó que “no se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”.

La reconstrucción que busca la familia

Mientras la investigación avanza, la familia intenta reconstruir las últimas horas de Isaías. De acuerdo con declaraciones de sus familiares a medios de comunicación nacionales, el joven salió de su domicilio sin pedir permiso para acudir a los festejos. Su madre pensó que estaba con su padre y perdió contacto con él durante varias horas.

Fue hasta el día siguiente cuando una publicación difundida en Facebook con las características físicas del hombre no identificado les permitió saber que se trataba de Isaías.

Durante el velorio, realizado en Huixquilucan, los familiares informaron que decidieron no cremar el cuerpo después de observar moretones que, consideran, deben formar parte de la investigación.

Las contradicciones que denuncia la familia

Uno de los principales señalamientos de los padres se refiere a la forma en que, aseguran, les fue explicado el inicio de la emergencia médica.

Según relataron a programas de televisión, personal de la Fiscalía les indicó que Isaías se acercó por su cuenta a una carpa para solicitar atención médica porque comenzó a sentirse mal y, posteriormente, convulsionó.

Sin embargo, la familia afirma que un video difundido en redes sociales muestra una escena distinta: el joven aparece inconsciente mientras recibe atención por parte de elementos de la Cruz Roja.

“¿Por qué nos dijeron que mi hijo llegó a una carpa a pedir ayuda porque se sentía mal, cuando en otro video nosotros notamos que mi hijo está tirado?”, cuestionó el padre de Isaías.

Los familiares también aseguran que recibieron versiones diferentes sobre las pertenencias del joven. De acuerdo con su testimonio, inicialmente les informaron que su ropa había sido desechada por encontrarse muy sucia y, posteriormente, les notificaron que sí había aparecido.

Los videos y la mochila

Otra de las líneas que la familia considera indispensable esclarecer surge de un video difundido en redes sociales y documentado por Publimetro.

En las imágenes se observa a tres personas cargando a Isaías en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Después, uno de los acompañantes, identificado únicamente por vestir una sudadera blanca, presuntamente toma la mochila del joven antes de retirarse del lugar.

Para los familiares, ese objeto podría ayudar a reconstruir qué ocurrió antes de que Isaías recibiera atención médica y quiénes estuvieron con él durante las horas previas.

También solicitaron que se revisen más cámaras de videovigilancia para establecer la ruta completa del joven, identificar plenamente a las personas que aparecen en las imágenes y conocer cuánto tiempo transcurrió antes de que fuera atendido.

Según dijeron a Publimetro, cuando intentaron obtener más grabaciones les informaron que no podían proporcionárselas.

Una cronología que sigue incompleta

Con base en la información proporcionada por la familia a Publimetro, Isaías ingresó al Hospital General Dr. Rubén Leñero a las 22:35 horas del martes 30 de junio, mientras que su fallecimiento fue declarado a la 1:45 de la madrugada del miércoles 1 de julio.

Entre esos dos momentos, la familia busca respuestas sobre varios puntos: qué ocurrió antes de que fuera localizado inconsciente, cuánto tiempo pasó antes de recibir atención prehospitalaria, cuál fue la atención brindada durante su traslado y qué establecen finalmente los dictámenes médicos.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que continúa integrando la carpeta mediante testimonios, videograbaciones, peritajes, estudios toxicológicos y demás datos de prueba para determinar las circunstancias de la muerte y, en su caso, las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

Hasta el 6 de julio, la institución informó que la investigación permanece abierta y que no descarta la posible comisión de otro delito relacionado con el caso.

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