“La SCJN no atiende encargos”: Hugo Aguilar defiende en informe autonomía del Poder Judicial

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Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN. Foto: Cuartoscuro

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó un balance del primer año de transformación del Poder Judicial. Durante su discurso, aseguró que no se trabaja por encargo, defendiendo la autonomía del Alto Tribual.

Aguilar Ortiz defiende autonomía de la SCJN

De acuerdo con Aguilar Ortiz, la nueva etapa de la Corte busca terminar con prácticas opacas, privilegios económicos y la asignación discrecional de asuntos. Además, aseguró que no atiende “encargos” También aseguró que el máximo tribunal alcanzó un 88% de resolución de los más de 15 mil expedientes ingresados y redujo el rezago histórico.

“El Poder Judicial no atiende encargo, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el Poder Judicial”. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN

Hugo Aguilar asegura que la SCJN redujo el rezago

El ministro presidente señaló que, de los mil 479 asuntos recibidos de la anterior integración, sólo quedan 44 pendientes de resolución.

“No hay rezago, no hay ineficiencia, hay cambio real y verdadero, corrobora esta capacidad de resolución que de los mil 479 asuntos recibidos de la anterior integración sólo nos faltan por resolver 44 asuntos”. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN

Frente a los señalamientos de ineficiencia, Aguilar Ortiz expuso que la Corte alcanzó un 88% de resolución en los más de 15 mil expedientes ingresados durante el primer año. Asimismo, advirtió la eliminación de la asignación discrecional de los casos para desterrar el uso político del máximo tribunal.

Como parte de los cambios, adelantó que está listo un sistema de turnos aleatorio que sustituirá el mecanismo manual para asignar los asuntos.

“Está listo el sistema de turnos aleatorio que sustituirá al sistema manual que hasta hoy se ha utilizado, eliminando por completo la práctica de turnar asuntos con alto grado de subjetividad… Se acabaron las prácticas en donde se admitían los asuntos para guardarse en los cajones del escritorio, se acabaron las decisiones donde se usaba a la Suprema Corte para retrasar los asuntos en favor de intereses personales”. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN

SCJN elimina privilegios y reporta ahorros: Aguilar Ortiz

En el rubro financiero, el ministro presidente confirmó la mitigación de un déficit superior a los 14 mil 400 millones de pesos heredado por el extinto Consejo de la Judicatura Federal. Mediante la aplicación de un presupuesto austero, se generaron ahorros por 4 mil 700 millones de pesos a costa de las prestaciones de la cúpula judicial.

Entre las medidas adoptadas destacó la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada y otros servicios para ministros y ministras.

El presidente de la Corte aseguró que también terminaron las sesiones privadas para decidir asuntos y reiteró que la independencia judicial se ejerce “de cara al pueblo”.

Reforma judicial liberó a más de 2 mil 200 personas

Aguilar Ortiz añadió que la reforma judicial no sólo permitió la liberación de más de 2 mil 200 personas mediante un enfoque humanista, sino que garantizó una depuración interna donde el 89.5% de los juzgadores evaluados por el Tribunal de Disciplina resultaron satisfactorios.

Finalmente, aseguró que la nueva integración de la SCJN busca ofrecer certidumbre a los sectores políticos, económicos y sociales, así como generar confianza para la inversión y el desarrollo nacional.

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