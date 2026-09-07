Alcaldes, bajo la lupa de la Operación Enjambre: ¿quiénes han sido detenidos y por qué?

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Operación Enjambre es liderada por la SSPC. Foto: Cuartoscuro

Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, autoridades federales han desplegado la llamada Operación Enjambre, una estrategia enfocada en investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos de la delincuencia organizada.

El operativo ha derivado en la detención de alcaldes, exalcaldes y servidores públicos de distintos estados del país, señalados por delitos que van desde extorsión y abuso de autoridad hasta delincuencia organizada, secuestro y presuntos nexos con cárteles.

El caso más reciente es el de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, con quien la lista de alcaldes y exalcaldes se va ampliando conforme avanza esta estrategia.

El alcalde de Esperanza, Puebla

Isaac Rodríguez Ochoa fue detenido eeste 7 de septiembre.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es investigado por presuntos vínculos con una célula criminal dedicada al robo de transporte de carga, secuestro, extorsión y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

El caso de Tlachichuca

Días antes también fue detenido Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tlachichuca, Puebla.

Las autoridades lo señalan por su probable responsabilidad en delitos como:

Abuso de autoridad.

Incumplimiento de un deber legal.

Cohecho.

El edil fue presentado ante un juez de control en Ciudad Serdán.

Morelos: Atlatlahucan y Yecapixtla

La Operación Enjambre también alcanzó a Morelos.

El 20 de mayo de 2026 fue detenido Agustín Toledano Amaro, entonces alcalde de Atlatlahucan.

Las investigaciones de la FGR lo vinculan con:

Delincuencia organizada.

Delitos contra la salud.

Extorsión agravada.

Según las autoridades, presuntamente mantenía nexos con una célula del Cártel de Sinaloa encabezada por un sujeto conocido como “El Varbas”.

Ese mismo día fue detenido Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.

Está acusado de:

Delincuencia organizada.

Extorsión agravada.

Ambos permanecen sujetos a proceso.

El exalcalde de Tequila, Jalisco

Otro de los casos más relevantes es el de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, detenido en febrero de 2026.

Las autoridades lo investigan por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los delitos que se le imputan figuran:

Delincuencia organizada.

Secuestro.

Extorsión.

Además, existen investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

Santo Tomás de los Plátanos

La operación también derivó en las capturas de María del Rosario Matías Esquivel, expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, y de su esposo Pedro Luis Hernández de Paz, quien era alcalde electo.

De acuerdo con la investigación, ambos son señalados por presuntos vínculos con La Familia Michoacana.

Las autoridades también investigan su posible participación en esquemas de extorsión.

Amanalco: la primera gran sentencia

Uno de los casos más avanzados judicialmente es el de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, Estado de México.

Fue detenida en noviembre de 2024 durante la primera fase de la Operación Enjambre.

Posteriormente fue sentenciada a 70 años de prisión por su participación en el asesinato del entonces síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer.

Las investigaciones también la relacionaron con integrantes de La Familia Michoacana.

Otros funcionarios detenidos

La estrategia ha alcanzado al círculo más cercano de los presidentes municipales.

Entre los detenidos también aparece Ellery Guadalupe “N”, director del DIF de Tonatico, Estado de México, y esposo de la alcaldesa Marlen Ayala Sánchez.

Las autoridades lo acusan de:

Secuestro exprés con fines de extorsión.

Presunto uso de estructuras municipales para favorecer actividades de La Familia Michoacana.

Los hermanos González Vieyra: otro caso que involucra a alcaldes poblanos

Aunque sus detenciones no forman parte de la Operación Enjambre, el caso de los hermanos Giovanni, Ramiro y Uruviel González Vieyra también llamó la atención por involucrar a presidentes municipales poblanos investigados por autoridades federales.

Los tres fueron detenidos en marzo de 2025 durante un operativo realizado por fuerzas federales en la región de Ciudad Serdán. Giovanni González Vieyra se desempeñaba como alcalde de Tlachichuca, Ramiro González Vieyra encabezaba el municipio de San Nicolás Buenos Aires y Uruviel González Vieyra gobernaba Chalchicomula de Sesma.

Las autoridades los investigaron por presuntos delitos relacionados con posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y otros hechos derivados de cateos realizados en propiedades vinculadas al grupo político familiar.

El exalcalde de Almoloya de Alquisiras

Otro de los funcionarios detenidos dentro de las investigaciones relacionadas con la Operación Enjambre fue Ari Patrick Mendiola Mondragón, exalcalde de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, capturado el 9 de abril de 2025.

Aunque su administración concluyó en 2021, las autoridades federales lo señalan por presuntos hechos ocurridos durante su gestión. Tras su detención, fue vinculado a proceso por extorsión agravada, principalmente contra comerciantes y propietarios de tortillerías en los municipios de Tenancingo y Malinalco.

Las investigaciones también apuntan a una posible relación con una célula criminal vinculada a La Familia Michoacana, organización que ha sido mencionada en varios de los expedientes derivados de la Operación Enjambre en el sur del Estado de México.

Más investigaciones abiertas

Además de las detenciones ya realizadas, existen otros funcionarios bajo investigación.

Las autoridades federales sostienen que el objetivo del operativo es identificar posibles redes de protección política a organizaciones criminales y desarticular estructuras de corrupción que operen desde gobiernos municipales.

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