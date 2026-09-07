Movimiento Ciudadano descarta coaliciones para 2027

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Movimiento Ciudadano (MC) reiteró que competirá sin alianzas en las elecciones de 2027. La coordinadora del partido naranja en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, aseguró que su principal alianza será con la ciudadanía.

La legisladora también lanzó críticas contra Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al acusarlo de buscar conservar su posición dentro del partido.

Movimiento Ciudadano descarta alianzas para 2027

Ivonne Ortega afirmó que Movimiento Ciudadano irá solo a la próxima contienda electoral y no formará una coalición con ningún partido político.

“Movimiento Ciudadano lo ha manifestado en diferentes momentos, va a ir solo, no va en alianza con ninguno de los partidos… . Esa será nuestra gran alianza, con los ciudadanos”. Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados

La coordinadora de MC sostuvo que el movimiento naranja busca construir una alianza directamente con los ciudadanos y trabajar para cambiar las condiciones del país.

“Nosotros trabajamos para poder cambiar la realidad de las personas”. Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados

De acuerdo con Ortega, la estrategia de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027 será mantener distancia de las alianzas partidistas y apostar por una candidatura respaldada por la sociedad.

Ivonne Ortega critica a Alejandro Moreno y al PRI

La diputada avivó el conflicto entre Movimiento Ciudadano y el PRI con críticas directas a Alejandro Moreno.

Ortega acusó al dirigente priista de trabajar para mantener su posición política, en lugar de enfocarse en los problemas de la población.

“Nosotros no trabajamos para el cuidado de una persona o de dos, que es lo que hace Alejandro Moreno, el presidente del PRI, tratando de conservar su posición”. Ivonne Ortega, Coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados

Con esta postura, MC reafirma su decisión de competir solo en las elecciones de 2027, una estrategia que el partido ha manifestado en distintos momentos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.