Sheinbaum anuncia consulta nacional para crear nueva ley de pueblos indígenas.

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El Gobierno espera presentar la ley en octubre. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno federal anunció una consulta con las comunidades originarias para crear la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas que reconoce a dicha población.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, la titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, explicó que el objetivo de este proceso es recibir opiniones, sugerencias o planteamientos de dicha ley.

Aplicarán la consulta a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, así como a 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Canapia).

Etapas de la consulta

El Gobierno Federal anunció que la consulta de la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas iniciará con una etapa informativa del 1 de julio al 6 de agosto, después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante ese tiempo, darán información a las comunidades registradas sobre la Ley de los Pueblos Indígenas para conocerla y analizarla.

Tras eso, iniciará la siguiente etapa, donde cada comunidad debatirá sobre dicha ley para tomar una decisión a través de 82 asambleas regionales. Será del 7 de agosto al 13 de septiembre.

Posteriormente, recogerán las propuestas, recomendaciones y conclusiones de las asambleas regionales para incorporarlas en el proyecto de ley, del 21 de septiembre al 11 de octubre.

Claudia Sheinbaum espera entregar la reforma en octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de este lunes publicarán el decreto para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas en el DOF.

“Una vez que sea mejorada, aprobada, lo que digan los pueblos, se presenta al Congreso”.

Para el 12 de octubre, el gobierno contempla entregar a la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, con las propuestas integradas de la consulta. Sería durante la conmemoración del Día de la Resistencia de los Pueblos.

Claudia Sheinbaum resaltó que la 4T inició el reconocimiento formal de los pueblos indígenas en la ley, además de que han asignado un presupuesto para estas comunidades.

“Por primera vez hay un presupuesto que se da directo a las comunidades, y las comunidades, a partir de su máximo órgano de decisión, que es la asamblea, nombran a una comisión, reciben el recurso”.

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