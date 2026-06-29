“Todo el peso de la ley”: Sheinbaum fija postura tras caso de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

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Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió que se aplique “todo el peso de la ley” en contra de Víctor Rodríguez Padilla, académico y exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso de presunta violencia intrafamiliar en contra de su esposa.

“Todo el peso de la ley”: Sheinbaum en caso de agresión de exdirector de Pemex

Durante la conferencia mañanera de este lunes 29 de junio, la mandataria federal fue cuestionada sobre su postura sobre el caso y si ya mantuvo comunicación con la víctima, identificada como María Felicia Jiménez.

En respuesta, indicó que no ha tenido contacto directo con la víctima; sin embargo, señaló que la Secretaría de las Mujeres fue la dependencia que estableció comunicación con ella.

Asimismo, hizo hincapié en que se debe aplicar “todo el peso de la ley” en casos de agresiones como esta y aseguró que no habrá protección para ningún funcionario. También reiteró que no habrá impunidad.

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley, nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Precisó que, al ser un delito estatal, tiene que ser la Fiscalía General del Estado de Morelos la encargada de llevar el caso.

“Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos porque fue en el estado de Morelos, entonces es un delito estatal. Tiene que aplicarse la ley porque no puede haber violencia contra las mujeres, aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Aclara que nombramiento de Víctor Rodríguez al frente del INEEL no estaba formalizado

A su vez, aclaró que el nombramiento de Rodríguez Padilla como nuevo titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) no había sido formalizado por la falta de su firma.

“Quiero aclarar porque a Víctor Rodríguez Padilla lo íbamos a nombrar, digo, lo íbamos porque él ya había anunciado ahí en el Instituto de Investigaciones en Energía Renovables de la CFE, bueno del gobierno federal. Su entrada yo no había firmado, porque lleva un trámite la firma del del nombramiento, entonces yo no había firmado ya el nombramiento apenas iba a pasar el nombramiento bueno no hay digamos que se le retire del cargo y mientras tanto vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí Alejandro Salcido” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum descarta que Víctor Rodríguez pueda tomar algún cargo público a futuro

Sheinbaum Pardo descartó que Rodríguez Padilla pueda ocupar un cargo público en su administración en el futuro.

“No, no. Ya no, no. Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad. Que se aplique la ley como en todo. Nosotros somos juaristas; la ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otros” Presidenta Claudia Sheinbaum.

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, acusó al también académico de presunta violencia intrafamiliar mediante un video publicado en YouTube.

De acuerdo con su testimonio, la agresión ocurrió el pasado 15 de marzo, fecha que también aparece registrada en la grabación difundida.

En el video, María Felicia Jiménez explicó que decidió hacer pública la denuncia y solicitó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Este es un gobierno liderado por mujeres, así que pido ayuda (…) ayuda, presidenta”, expresó.

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