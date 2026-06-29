Equipa tu Casa: el programa del Infonavit que entrega hasta 71 mil pesos; así aplicas
El programa “Equipa tu Casa” del Infonavit ofrece un monto de hasta 71 mil pesos para equipar o mejorar una casa este 2026. Solo puede solicitarse en conjunto con un crédito hipotecario.
De acuerdo con el Infonavit, este programa brinda un recurso únicamente para remodelar, reparar o equipar la vivienda, nueva o usada, que se pretende comprar con el crédito.
¿Cómo obtener el crédito del programa “Equipa tu Casa” de Infonavit 2026?
Las Condiciones Generales de Contratación del Infonavit indican que no es un crédito independiente. Por ello, solo puede solicitarse en el proceso de adquirir una hipoteca dentro del Infonavit y no después.
Este programa permite obtener de 10 mil 698 a 71 mil 324 pesos, dependiendo de la capacidad crediticia de cada trabajador. Además, se entrega directamente en la cuenta bancaria del derechohabiente.
De igual forma, los derechohabientes que obtengan este crédito adicional tienen un plazo de hasta seis meses para usarlo después de la firma.
Asimismo, el Infonavit incorpora el pago del programa “Equipa tu casa” a la mensualidad del crédito hipotecario del derechohabiente este 2026.
Requisitos para acceder al programa
- Tener una relación laboral vigente
- Cumplir con los requisitos del crédito para compra de vivienda
- Tener una precalificación en Mi Cuenta Infonavit
Documentos que debes presentar
- Presupuesto indicativo de la remodelación o mejora
- Carta bajo protesta de decir verdad sobre los trabajos a realizar
- Estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante
- RFC con homoclave
Una vez recibido el recurso, el beneficiario deberá cargar evidencias de la obra realizada, como fotografías, facturas y comprobantes de compra, a través de Mi Cuenta Infonavit.
Paso a paso para acceder al programa “Equipa tu Casa” Infonavit este 2026
- Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y precalifícate para acceder a financiamiento de una vivienda
- Elige un crédito para comprar vivienda nueva o ya existente
- Reúne tu expediente. Integra todos los documentos requeridos para el crédito hipotecario y los documentos específicos de “Equipa tu Casa” cuando correspondan.
- Solicita “Equipa tu Casa”. Cuando presentes la solicitud de tu crédito hipotecario, indica que también deseas contratar el complemento “Equipa tu Casa”
- Firma el crédito ante notario. Formaliza tu crédito hipotecario y de “Equipa tu casa” cuando te autoricen el financiamiento y firmes las escrituras ante un notario público.
- Recibe el recurso conforme a la fecha estimada
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