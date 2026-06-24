¿Vas al México vs Chequia? Estos son los puntos de Ride y Park & Ride para llegar al Estadio Ciudad de México

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Checa horarios y rutas de los servicios Ride y Park & Ride. Foto: IA

La Selección Nacional enfrentará a Chequia en la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 y ahora, el equipo dirigido por Javier Aguirre regresará a la capital del país, donde miles de aficionados se preparan para asistir al encuentro, conoce las alternativas Ride y Park & Ride para facilitar el traslado al Estadio Ciudad de México.

Ante la alta afluencia que se espera para el partido, se recomienda evitar llegar directamente en automóvil a las inmediaciones del estadio y considerar opciones de transporte que permitan reducir los tiempos de traslado y la saturación vial en los alrededores del inmueble.

Los sistemas de Ride y Park & Ride funcionarán como puntos estratégicos para que los aficionados puedan dejar sus vehículos o abordar transporte especial hacia la sede del encuentro.

¿Qué es el sistema Park & Ride para el México vs. Chequia?

Foto: Gobierno CDMX

El esquema Park & Ride consiste en que los aficionados llegan en su automóvil a estacionamientos habilitados en distintos puntos de la ciudad, dejen ahí su vehículo y posteriormente continúan su recorrido mediante transporte oficial o rutas especiales hacia el Estadio Ciudad de México.

Esta alternativa busca que menos autos ingresen a las zonas cercanas al estadio, donde normalmente se generan cierres, tránsito intenso y dificultades para encontrar estacionamiento durante eventos masivos.

Para quienes asistirán al México vs Chequia, esta opción puede representar una manera más cómoda de organizar el traslado, especialmente para familias, grupos de amigos o aficionados que vienen desde otras zonas de la capital y alrededores.

El servicio Park & Ride estará disponible en:

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico de Xochimilco

Plaza Carso

Auditorio Nacional

¿Vas al Estadio Ciudad de México? 🚍⚽️



Utiliza el servicio Park & Ride disponible en distintos puntos de la ciudad para llegar de forma cómoda y segura al estadio.



Planea tu llegada con anticipación y disfruta al máximo la experiencia del #Mundial2026. pic.twitter.com/IPH6X0ToZF — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) June 23, 2026

¿Cuánto cuesta el Park & Ride?

El estacionamiento con traslado incluido cuesta 500 pesos mexicanos por vehículo en promedio. El precio incluye el estacionamiento durante el evento y el traslado de ida y vuelta en transporte oficial.

Además, suelen activarse rutas especiales de autobuses desde distintos puntos de la ciudad, incluyendo zonas céntricas y estaciones de transferencia, con el objetivo de facilitar el acceso masivo al evento sin colapsar la movilidad en Santa Úrsula.

Puntos de Ride para llegar al Estadio Ciudad de México

Foto: Gobierno CDMX

Los puntos de Ride estarán diseñados para conectar a los aficionados con el estadio mediante transporte autorizado en la Ciudad de México (CDMX). Desde estos puntos, los seguidores podrán abordar unidades que los acerquen al inmueble sin tener que enfrentar directamente la congestión vehicular de las inmediaciones.

La recomendación para quienes utilizarán este servicio es llegar con anticipación, considerar posibles filas y revisar previamente la ubicación del punto de salida que más convenga según su zona de origen.

Además, se sugiere tomar en cuenta el tiempo de regreso, ya que al finalizar el partido México vs Chequia, miles de personas buscarán salir al mismo tiempo, por lo que los servicios de movilidad podrían presentar alta demanda.

Con un costo de 350 pesos ida y vuelta, el sistema Ride consta de siete rutas que van rumbo al Estadio Ciudad de México, los puntos de partida son:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Estadio Olímpico Universitario

Parque México-CETRAM Huipulco

San Jerónimo-CETRAM Huipulco

Horarios de operación de Servicios Especiales

Inicio de Servicios de Transporte Especial 13:00 horas

Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México 15:00 horas

Inicio del partido 19:00 horas

Término de Servicios de Transporte Especial 00:00 horas

El desaforo del estadio será por distintas vías, tanto el servicio Park & Ride, como Ride, Tren Ligero, Metrobús de Paseo Acoxpa y Movilidad Activa de Ecobici. Además contarán con cinco bahías con mil unidades de taxis.

Foto: Gobierno CDMX

Recomendaciones para llegar al México vs Chequia

Si tienes boleto para el partido, considera estas recomendaciones para evitar contratiempos:

Planea tu ruta con anticipación y revisa los puntos de Ride o Park & Ride disponibles.

Llega varias horas antes del inicio del encuentro.

Evita llevar automóvil directamente al estadio si no tienes estacionamiento asegurado.

Utiliza transporte público o servicios oficiales cuando sea posible.

Mantente atento a cierres viales y modificaciones temporales en la zona.

Foto: Gobierno CDMX

Por otro lado, el Metro de la CDMX ampliará su horario de cierre para este miércoles, con el objetivo de que la gente pueda moverse de regreso del estadio o hacia las celebraciones en el Ángel de la Independencia.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro concluirá operaciones a la 1:00 de la mañana en todas las estaciones de las líneas 1, 2 y 3, mientras que el horario de apertura para el jueves no se modificará, seguirá siendo a las 5:00 horas.

Metrobús también extenderá servicio este miércoles

La directora general del Metrobús de la Ciudad de México, Rosario Castro, anunció que el horario de servicio de todas las Líneas se modificará este miércoles 24 de junio.

Todas las líneas de dicho transporte brindarán servicio hasta la 1:00 de la mañana del jueves 25 de junio.

¿Cómo estará el clima el 24 de junio 2026 para el México vs Chequia?

Para el encuentro entre México y Chequia, este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, las condiciones meteorológicas podrían ser un factor a considerar para los aficionados.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se espera que antes del partido, desde las 17:00 a las 19:00 horas, haya un ambiente nublado con temperaturas entre 17 y 19 °C, además de rachas de viento de hasta 40 km/h.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra República Checa en el Estadio Ciudad de México: antes del comienzo se pronostica cielo nublado, durante el encuentro habrá intervalos de chubascos y al terminar lluvias ligeras.



Toma precauciones.… pic.twitter.com/i4EKSosvZ1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

Durante el partido, programado de 19:00 a 21:00 horas, se prevén intervalos de chubascos, temperaturas de 14 a 16 °C y rachas de viento similares. Después del silbatazo final podrían presentarse lluvias ligeras, por lo que se recomienda acudir con impermeable y tomar precauciones ante el clima.

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