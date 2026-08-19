Argentina deportará a México a Fernando Farías, militar acusado de contrabando de combustible

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La FGR acusa a Farías de delincuencia organizada. Foto. SSPC

Argentina deportará a México al contralmirante de la Armada, Fernando Farías, detenido en Buenos Aires y acusado por autoridades mexicanas de participar en una red de contrabando de combustible, informó una fuente con conocimiento del caso a AFP.

Farías fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, luego de viajar con documentación falsa y cuando ya era buscado por autoridades mexicanas.

Fernando Farías será enviado a México

La entrega del militar mexicano se realizará bajo la figura de la deportación, indicó la fuente citada por AFP.

Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni argentinas han confirmado oficialmente la deportación.

La defensa del contralmirante buscaba que Argentina le concediera refugio, bajo el argumento de que su vida corría peligro si era enviado a México.

Farías tenía programada inicialmente una audiencia para el 27 de agosto en Buenos Aires.

¿De qué acusan al militar mexicano?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Farías de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El caso está relacionado con una investigación sobre una red dedicada al contrabando de combustible que involucró a integrantes de las Fuerzas Armadas.

La operación quedó expuesta en 2025, cuando autoridades incautaron 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos.

Detuvieron a otros militares por el caso

En septiembre de 2025 fueron detenidos el hermano de Fernando Farías, también integrante de alto rango de las Fuerzas Armadas, y otras 13 personas por su presunta participación en la red de contrabando.

El proceso contra Farías continúa en México, donde deberá enfrentar las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

Por ahora, la información sobre su traslado depende de la confirmación oficial de las autoridades de ambos países.

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