Secretario de Comercio de EE. UU. visitará México este miércoles para reunirse con Sheinbaum; hablarán de comercio y aranceles

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Lutnick se reunirá con Sheinbaum para discutir comercio. Foto: Reuters/Cuartoscuro

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, visitará México este miércoles para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de negociaciones comerciales y un clima tenso por la imposición de aranceles por la administración de Donald Trump.

Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el Secretario Howard Lutnick , Secretario de Comercio de EU , para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países .Les mantengo informados. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 8, 2026

La visita fue confirmada por el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, quien señaló que el encuentro estará enfocado en la relación económica bilateral.

Hablarán sobre aranceles

De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Politico, Lutnick sostendrá reuniones el miércoles con funcionarios mexicanos para discutir los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre automóviles, acero y aluminio provenientes de México.

Estos gravámenes fueron impulsados por la administración de Donald Trump y continúan afectando a sectores estratégicos de la economía mexicana.

México busca avanzar en las negociaciones

La reunión ocurre después de que Estados Unidos mantuviera conversaciones con Canadá para tratar el tema de los aranceles. Sin embargo, las conversaciones no lograron un acuerdo definitivo y derivaron en nuevas medidas comerciales entre ambos países.

A diferencia de Ottawa, México ha mantenido negociaciones discretas con Washington mientras avanza la revisión del T-MEC, proceso clave para el futuro de la relación comercial en Norteamérica.

También estará sobre la mesa el futuro del T-MEC

Fuentes cercanas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses señalaron que ambas partes podrían alcanzar un acuerdo preliminar en las próximas semanas.

Además de los aranceles a metales y automóviles, las conversaciones podrían influir en la revisión sexenal del T-MEC, actualmente en curso.

El encuentro entre Lutnick y Sheinbaum será uno de los primeros contactos de alto nivel entre ambos gobiernos para discutir el rumbo de la agenda comercial bilateral.

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