Sección 22 de la CNTE refuerza plantón y exige respuestas al Gobierno federal

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro nacional indefinido y reforzó sus movilizaciones en la Ciudad de México ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal. Así lo informó en “A las Nueve en Uno”, Luis Alberto López, vocero de la Sección 22 de Oaxaca, quien aseguró que el movimiento busca respuestas concretas a sus demandas laborales.

Durante la entrevista con Pablo Valdés, el representante magisterial recordó que en Oaxaca las movilizaciones comenzaron desde el 25 de mayo y que este lunes se sumaron otros contingentes de la coordinadora.

El dirigente también explicó que maestros de distintas entidades comenzaron a llegar a la capital del país para reforzar el plantón instalado en las inmediaciones del Centro Histórico.

Y según indicó, una vez concluida la marcha programada para este día, la Asamblea Nacional Representativa evaluará el número de participantes y definirá nuevas acciones.

“Vamos a dar informe cuántos compañeros más alcanzaron a movilizarse y con ello tomar decisiones tanto de acciones como dónde va a estar el campamento”, explicó.

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