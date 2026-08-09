Violencia se recrudece en Zacatecas, estado clave para el narco en el país

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Violencia se recrudece en Zacatecas. Foto: AFP

La violencia en Zacatecas volvió a generar preocupación tras el hallazgo de cinco cuerpos colgados de un puente en Pozo de Gamboa, comunidad ubicada en una zona estratégica para el trasiego de drogas hacia distintas regiones de México.

Los cadáveres fueron encontrados el 18 de julio en esta comunidad del estado de Zacatecas, donde viven alrededor de 5 mil personas. Ese mismo día fueron localizados otros cinco cuerpos en zonas aledañas, de acuerdo con la información proporcionada.

Zacatecas: estado clave para el tráfico de drogas

El hallazgo ocurrió en una entidad que conecta el centro del país con las regiones norte y oeste y que, por su ubicación, se considera una zona relevante para las rutas utilizadas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La comunidad de Pozo de Gamboa se dedica principalmente a la producción de frijol. Tras el hallazgo de los cuerpos, habitantes señalaron que la población evita permanecer en las calles después del anochecer y prefiere no hablar públicamente sobre los hechos.

Zacatecas tiene alrededor de 1 millón 600 mil habitantes y había registrado una reducción en el número de homicidios dolosos en los últimos años.

De acuerdo con cifras oficiales citadas en la información, los homicidios dolosos pasaron de aproximadamente mil 300 en 2022 a 144 en 2025.

El gobierno estatal atribuyó esa reducción a una mayor coordinación entre las autoridades de seguridad estatales y federales.

Sin embargo, el hallazgo de los cuerpos el 18 de julio volvió a colocar la violencia en la entidad en el centro de la atención. Entre las víctimas había un exalcalde, servidores públicos y empresarios provenientes de otras zonas del estado.

La Fiscalía abrió una investigación por estos hechos, mientras que el gobierno de Zacatecas anunció una respuesta ante la situación y solicitó el respaldo del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad.

Cárteles se disputan Zacatecas por rutas del narcotráfico

La ubicación de Zacatecas ha convertido al estado en una zona de disputa entre grupos del crimen organizado. De acuerdo con la información proporcionada, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa mantienen una disputa por el control territorial y las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

El recorrido entre la capital de Zacatecas y Pozo de Gamboa toma alrededor de 40 minutos en automóvil. En ese trayecto se observaron pocas unidades de seguridad y no había retenes policiales, según el recorrido realizado por la AFP.

Habitantes de la comunidad señalaron que la violencia ha afectado a familias de la zona durante años. Un vecino entrevistado por la agencia pidió mantener su identidad en reserva y afirmó que la mayoría de los habitantes conoce a alguna persona asesinada o desaparecida.

El puente donde se encontraron los cuerpos también tiene antecedentes relacionados con hechos violentos. De acuerdo con una vendedora de comida entrevistada por la AFP, los cadáveres permanecían suspendidos desde aproximadamente las 4:00 horas del 18 de julio.

La colocación de cuerpos en puentes y otros espacios públicos fue una práctica registrada durante los años de mayor violencia vinculada con la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006.

No sólo es una disputa entre criminales

La académica Cristela Trejo señaló que la violencia registrada en Zacatecas no puede analizarse únicamente como una disputa entre grupos criminales y planteó la participación de instituciones públicas, organizaciones delictivas y actores privados.

Después de los hechos de julio, Zacatecas volvió a ser considerado un punto de atención para el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La información señala que su administración modificó la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha incrementado los decomisos de drogas y las detenciones relacionadas con organizaciones criminales.

También se han desplegado elementos de seguridad en entidades como Sinaloa y Michoacán, mientras el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha planteado acciones contra el narcotráfico.

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