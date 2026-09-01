Las 10 frases clave del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde destacó los principales resultados y avances de su administración en rubros como economía, seguridad, bienestar, educación e infraestructura.

Durante su mensaje, la presidenta puso sobre la mesa cifras, programas y acciones de gobierno, además de fijar algunos de los temas que considera centrales para su administración.

Aquí recopilamos las 10 frases clave de su Segundo Informe de Gobierno.

Las 10 frases más importantes del Segundo Informe de Sheinbaum

1. “Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana”

Sheinbaum inició su mensaje destacando que avanzan para que el bienestar llegue a todas y todos, además de señalar que su gobierno se ha ejercido con honradez y austeridad republicana.

2. “No hemos comprado vehículos lujosos”

La presidenta destacó que durante los 23 meses de su gobierno no han comprado vehículos lujosos y señaló una reducción de 2 mil millones de pesos en el gasto corriente, respecto de 2024.

3. “Los trabajadores viven una primavera laboral”

Sheinbaum destacó lo que llamó una “primavera laboral”, con un aumento del salario mínimo de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026.

Anteriormente, la mandataria había destacado este punto en un video subido a X:

#2InformeDeGobierno | Cinco buenas noticias de economía mexicana: sube salario mínimo, bajan desempleo e inflación, peso fuerte y récord en inversión extranjera. #HonestidadyResultados pic.twitter.com/LPQWFVAMZp — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 31, 2026

4. “Hemos enfrentado presiones internacionales”

La presidenta señaló que México ha enfrentado dificultades internacionales por la política arancelaria de Estados Unidos, principalmente en las exportaciones de vehículos y acero, así como por el aumento de la gasolina relacionado con la guerra en Irán.

Pese a ello, aseguró que la economía mexicana se mantiene estable y destacó un récord de 34968 millones de dólares de inversión extranjera durante el primer semestre de 2026.

5 “La economía debe estar al servicio de la gente”

Sheinbaum sostuvo que la economía debe estar al servicio de la gente y vinculó este objetivo con la austeridad.

También destacó que el PIB registró un crecimiento de 1.4% respecto al primer trimestre de 2026, al tiempo que señaló que la inflación se mantiene a la baja.

#2InformeDeGobierno | Fortalecemos la economía mexicana; el modelo de desarrollo con bienestar aumenta inversiones, genera empleos mejor pagados y contribuye a la prosperidad compartida. #HonestidadyResultados pic.twitter.com/rGdlgy17pd — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 1, 2026

6. “25 Polos de Desarrollo”

Como parte del Plan México, la presidenta destacó la creación de 25 Polos de Desarrollo, de los cuales 10 ya están en desarrollo.

“Se publicaron dos decretos con incentivos para la inversión privada, en particular, para 25 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, de los cuales, 10 ya están en proceso de desarrollo”.

25 de los 100 parques industriales que anunciamos como meta ya están en operación, enfatizó la presidenta.

7. “Con la Refinería de Dos Bocas, se enfrentó el aumento en el precio de los combustibles”

De acuerdo con la presidenta, la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, se enfrentó el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la comunidad mundial.

8. “La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del Gobierno”

La presidenta enfatizó en el tema de seguridad el despliegue de miles de guardias nacionales, soldados, marinos y más para cubrir los cuatro ejes de seguridad planteados por el Gobierno Federal.

#2InformeDeGobierno | En 22 meses, hemos reducido 51 por ciento el homicidio doloso y 32 por ciento los delitos de alto impacto.



Trabajamos todos los días por la tranquilidad de las familias mexicanas. #HonestidadyResultados pic.twitter.com/f5EWYOPs9v — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 30, 2026

Aseguró que los homicidios dolosos bajaron 51% desde el inicio de su administración, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Además, dijo, se registró una disminución en robo a transportistas con violencia, robo de vehículo con violencia, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

La mandataria destacó la detención de 207 objetivos prioritarios del Gobierno, así como toneladas de drogas decomisadas.

9. “Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”

La presidenta reconoció la soberanía de nuestro país. Destacó que la soberanía no se comparte ni se debe negociar; aseguró que México sabe dialogar y se busca la cooperación con todos los países.

10. “En la 4T no hay divisiones ni rompimientos”

Para finalizar su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, la presidenta aseguró que al interior del movimiento de la Cuarta Transformación no existen divisiones. Destacó que en el movimiento hay defensa del pueblo y su dignidad, cuyo nacimiento es desde abajo y pone en el centro“la igualdad, la justicia y el bienestar”.

Otras frases importantes del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum

“Las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República”.

“Una pensión para un adulto mayor, una beca para un estudiante o un apoyo para quien trabaja la tierra no son concesiones del poder.”

“La riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo.”

“Los jóvenes deben estar en la escuela.”

“Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos.”

“La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del Gobierno.”

“Cooperación no significa sometimiento. Amistad, no significa renunciar a nuestros principios.”

“Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia.”

“México no se somete ni se detiene.”

“La soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte.”

“Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo.”

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