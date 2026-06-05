¿Por qué piden la destitución del director del IPN? Éstas son las acusaciones de los estudiantes

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IPN, bajo presión: estudiantes detallan sus acusaciones. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) enfrenta, desde hace varias semanas, una serie de movilizaciones estudiantiles derivadas de diversas inconformidades relacionadas con la administración de la institución, el manejo de recursos y las condiciones académicas.

Como parte de las protestas, estudiantes han exigido la destitución del director general Arturo Reyes Sandoval, además de solicitar un diálogo directo con autoridades federales y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Las manifestaciones incluyeron un plantón y protestas en instalaciones de Canal Once el pasado 21 de mayo de 2026, donde los alumnos hicieron públicas sus demandas.

¿Qué exigen los estudiantes del IPN?

El movimiento estudiantil presentó un pliego petitorio que combina denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas, necesidades presupuestales y problemas académicos que, aseguran, afectan a diversas escuelas del Politécnico.

Entre las principales demandas destacan:

Auditorías externas e independientes al manejo de recursos

al manejo de recursos Transparencia total sobre presupuestos, gastos y asignaciones

sobre presupuestos, gastos y asignaciones Mejoras en laboratorios e infraestructura

Sustitución de insumos y materiales caducados

Revisión de cuotas y gastos escolares

Garantías para evitar represalias contra estudiantes participantes en paros

Mesas públicas de diálogo con autoridades

Investigación de funcionarios señalados por presuntas irregularidades

Revisión de la gestión de Arturo Reyes Sandoval

Además, los estudiantes solicitan que, en caso de detectarse anomalías durante las auditorías, se considere incluso la destitución del director general del IPN.

Falta de insumos y problemas de infraestructura impulsaron las protestas

De acuerdo con los estudiantes, el descontento se ha acumulado durante años debido a la falta de reactivos en laboratorios, equipos obsoletos, problemas de infraestructura y presuntas omisiones administrativas.

Estas denuncias derivaron en paros y movilizaciones en distintos planteles, particularmente en escuelas donde la comunidad estudiantil considera que existen carencias que afectan directamente la calidad educativa.

Gobierno responde al pliego petitorio

Ante las protestas, representantes de las secretarías de Gobernación, Educación Pública, Hacienda y autoridades del IPN entregaron avances de respuesta al pliego petitorio estudiantil.

Entre los compromisos anunciados destaca la instalación de una mesa permanente de trabajo, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, para analizar las necesidades prioritarias de la institución.

Asimismo, las autoridades informaron que:

Se prohibirá el cobro de cuotas de inscripción, reinscripción o cualquier aportación que condicione el acceso o permanencia de estudiantes

Se trabajará en un proceso para democratizar la definición de la Dirección General del IPN

No habrá represalias académicas, administrativas o laborales contra integrantes de la comunidad politécnica que participen en las movilizaciones

El Patronato Guinda y Blanco A.C. se encuentra en proceso de disolución

se encuentra en proceso de disolución Se realizará una auditoría externa para garantizar transparencia y rendición de cuentas

SEP rechaza remover al director del IPN

Pese a las demandas estudiantiles, las autoridades educativas no anunciaron la destitución de Arturo Reyes Sandoval, una de las principales exigencias del movimiento.

Por ahora, el Gobierno federal reiteró su disposición para mantener el diálogo con la comunidad politécnica y avanzar en la atención de las demandas relacionadas con presupuesto, transparencia y condiciones académicas.

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