Investigan a magistrado por presunta violencia laboral; fue suspendido como medida cautelar

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Foto: Getty / Ilustrativa

Un magistrado de un Tribunal Colegiado Federal fue suspendido temporalmente de sus funciones como parte de una investigación por presuntas conductas de hostigamiento y violencia laboral al interior del órgano jurisdiccional donde se desempeñaba.

La medida fue determinada por la Comisión de Disciplina del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, que consideró necesario separar al funcionario del cargo mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos denunciados.

Suspenden al magistrado mientras avanzan las investigaciones

De acuerdo con información difundida por el Tribunal de Disciplina Judicial, la suspensión tiene carácter cautelar y no representa una resolución sobre la responsabilidad del magistrado.

La autoridad explicó que la medida busca proteger a las personas involucradas, evitar posibles afectaciones durante el proceso y garantizar que la investigación pueda desarrollarse con objetividad e imparcialidad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente la identidad del funcionario ni el tribunal específico donde ocurrieron los hechos que son objeto de investigación.

Entrevistas y documentos forman parte de la indagatoria

Según el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas recopiló diversos elementos relacionados con el ambiente laboral dentro del órgano jurisdiccional.

Entre ellos se encuentran entrevistas, documentación y testimonios sobre posibles situaciones que habrían afectado el desempeño y bienestar de una persona servidora pública que presentó la denuncia.

Las autoridades señalaron que estos elementos forman parte de varias líneas de investigación que continúan abiertas y que aún deberán ser analizadas antes de determinar si existe alguna responsabilidad administrativa.

La medida se tomó con perspectiva de género

Al resolver la suspensión cautelar, la Comisión de Disciplina informó que tomó en consideración principios de perspectiva de género, igualdad y no discriminación para evaluar posibles condiciones de vulnerabilidad o desventaja derivadas de los hechos denunciados.

La autoridad indicó que este enfoque busca garantizar la protección de la persona denunciante y de cualquier otra persona que pudiera verse involucrada durante el desarrollo del procedimiento.

Tribunal aclara que no existe una resolución definitiva

El Tribunal de Disciplina Judicial subrayó que la suspensión no constituye una sanción ni un pronunciamiento anticipado sobre la existencia de conductas irregulares.

La investigación continuará en las próximas semanas para determinar si existen elementos suficientes que permitan acreditar alguna falta administrativa.

Mientras tanto, el magistrado permanecerá separado de sus funciones hasta que la autoridad correspondiente determine si la medida cautelar debe mantenerse, modificarse o concluir.

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